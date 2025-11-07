अयोध्या धाम स्टेशन पर शुरू हुई डिजिटल-लगेज लाकर सुविधा, यात्रियों को मिलेंगी ये सुविधाएं 

Language
    अयोध्या धाम स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा के लिए डिजिटल लॉकर सेवा शुरू की गई है। अब यात्री अपना सामान सुरक्षित रूप से स्टेशन पर रख सकते हैं। यह सुविधा उन लोगों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जो कुछ समय के लिए अयोध्या में रुकना चाहते हैं। स्टेशन पर प्रतीक्षालय और खानपान जैसी अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध हैं।

    संवाद सूत्र, अयोध्या। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अयोध्याधाम रेलवे स्टेशन पर डिजिटल लॉकर सुविधा का आरंभ किया गया है। इसका उद्घाटन स्टेशन निदेशक अयोध्याधाम कृष्णकांत की उपस्थिति में एक बालिका रेल यात्री ने किया। स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या एक पर यह सुविधा स्थापित की गई है। यह डिजिटल लाकर यात्रियों को अपने सामान को सुरक्षित रूप से रखने की सुविधा प्रदान करेगा।

    लाकर को सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में रखा गया है, जिससे सुरक्षा का उच्चतम स्तर सुनिश्चित हो सके। इस लाकर को बुक करने और संचालित करने की प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल और स्वचालित है। लॉकर का दरवाजा यात्री के मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी से ही खुलेगा और बंद होगा।

    लखनऊ मंडल के वाराणसी, लखनऊ तथा प्रयाग जंक्शन, प्रयागराज संगम स्टेशनों पर यह सुविधा पहले से उपलब्ध है, और अब अयोध्या धाम स्टेशन भी इस सुविधा से जुड़ गया है। मंडल रेल प्रबंधक सुनील कुमार वर्मा ने कहा कि अयोध्याधाम रेलवे स्टेशन पर यह सुविधा यात्रियों के लिए एक और बड़ा कदम है। यह न केवल सुरक्षा को बढ़ाती है, बल्कि डिजिटल इंडिया के लक्ष्य को भी साकार करती है।

    वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक कुलदीप तिवारी ने बताया कि डिजिटल-लगेज लाकर में कुल 11 बॉक्स लगाए गए हैं, जिनमें बड़े एवं अतिरिक्त बड़े बाक्स हैं।

    बुकिंग की प्रक्रिया भी डिजिटल है। यात्री को लाकर सिस्टम के कंप्यूटर स्क्रीन पर अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। मोबाइल नंबर दर्ज करते ही यात्री के मोबाइल पर एक वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) प्राप्त होगा।

    ओटीपी दर्ज करने के बाद उपलब्धता के आधार पर लाकर का चयन किया जा सकेगा। लाकर चयन करने के बाद भुगतान के लिए क्यूआर कोड स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा। यात्री यूपीआइ अथवा किसी डिजिटल माध्यम से भुगतान कर लाकर बुक कर सकेंगे।

    यह डिजिटल लाकर सुविधा यात्रियों को बिना किसी मानवीय संपर्क के, सुरक्षित, स्वच्छ एवं सुगम अनुभव प्रदान करेगी। रेल प्रशासन का उद्देश्य यात्रियों के लिए स्टेशनों को और अधिक आधुनिक, सुरक्षित एवं सुविधा-संपन्न बनाना है।