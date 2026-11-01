अयोध्या दीपोत्सव में पहली बार सोलह शृंगार शोभायात्रा, सात झांकियों में दिखेंगे रामायण के सातों कांड

जागरण संवाददाता, अयोध्या। अयोध्या की सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक पहचान दिलाने और विकास की नई गाथा लिखने का प्रयास दीपोत्सव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भी दिखाई देगा। दसवें दीपोत्सव पर परंपरा, संस्कृति और विकास का अनूठा संगम देखने को मिलेगा। इस बार शोभायात्रा पहली बार रामलीला के ‘सोलह शृंगार’ के साथ निकलेगी।

साकेत महाविद्यालय से निकलने वालीं 21 झांकियों के माध्यम से योगी सरकार की उपलब्धियों और रामायण के सातों कांडों को प्रदर्शित किया जाएगा। सूचना विभाग की ओर से उपलब्धियों पर आधारित 14 झांकियां निकाली जाएंगी, जबकि पर्यटन एवं संस्कृति विभाग रामायण के सातों कांडों पर आधारित झांकियां तैयार कर रहा है।

साकेत महाविद्यालय में झांकियों के निर्माण का कार्य शुरू हो चुका है। पहली बार अयोध्या की 16 टीमें रामलीला के विभिन्न प्रसंगों को शोभायात्रा के रूप में प्रस्तुत करेंगी। इनके साथ देश के विभिन्न राज्यों की लोक कलाएं और नृत्य भी रौनक बढ़ाएंगे। हरियाणा का फाग और केरल का कथकली आयोजन के विशेष आकर्षण होंगे।

विकास और विरासत की झलक दिखाएंगी 21 झांकियां दीपोत्सव में योगी सरकार की विकास यात्रा को लोगों तक पहुंचाने के लिए सूचना विभाग 14 आकर्षक झांकियां निकालेगा। इनमें प्रदेश में बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और सांस्कृतिक विकास के क्षेत्रों में हुए कार्यों को रचनात्मक ढंग से प्रस्तुत किया जाएगा।

पर्यटन एवं संस्कृति विभाग रामायण के सातों कांडों- बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किन्धाकांड, सुंदरकांड, लंकाकांड और उत्तरकांड पर आधारित झांकियां तैयार कर रहा है। इन्हें आकर्षक और तकनीकी रूप से उन्नत बनाने का कार्य एक कंपनी को सौंपा गया है। पहली बार 16 टीमें लेंगी रामलीला शोभायात्रा में हिस्सा अंतरराष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान के सलाहकार एवं विशेष कार्याधिकारी डा. आशुतोष द्विवेदी ने बताया कि दीपोत्सव में सांस्कृतिक विविधता का अनूठा संगम दिखेगा। विभिन्न राज्यों की लोक कलाएं और नृत्य अपनी छटा बिखेरेंगे। 14 प्रदेशों के साथ यूपी की 11 टीमें लोक संस्कृति के रंग बिखेरेंगी।