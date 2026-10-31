2 नवंबर को अयोध्या दौरे पर आएंगे CM योगी आदित्यनाथ, दीपोत्सव की तैयारियों का लेंगे जायजा

जागरण संवाददाता, अयोध्या। दीपोत्सव के 10वें संस्करण की दिव्यता, भव्यता और तैयारियों को परखने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दो नवंबर को आएंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री अधिकारियों के साथ सीधे ग्राउंड जीरो पर उतर कर दीपोत्सव की तैयारियों का जायजा लेंगे।

राम की पैड़ी, रामकथा पार्क, सरयू आरती स्थल और साकेत महाविद्यालय का स्थलीय निरीक्षण कर सकते हैं। सीएम के दौरे को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। सीएम राम मंदिर व हनुमानगढ़ी में दर्शन करेंगे। दीपोत्सव में पहली बार केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के शामिल होने की संभावना है। उनके संभावित आगमन को देखते हुए सुरक्षा इंतजामों की भी सीएम समीक्षा करेंगे। दीपोत्सव का मुख्य आयोजन सात नवंबर को होगा। सीडीओ ने की सीएम के संभावित दौरे की पुष्टि प्रशासन तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा है। दीप सज्जा से लेकर सांस्कृतिक कार्यक्रमों, अतिथियों के स्वागत और सुरक्षा व्यवस्था तक की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। मुख्यमंत्री संबंधित स्थलों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की जमीनी हकीकत जानेंगे।