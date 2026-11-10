दीपोत्सव से अयोध्या के होमस्टे कारोबार में बंपर उछाल, संचालकों की कमाई बढ़ी, मिली नई रफ्तार

डिजिटल डेस्क, लखनऊ/अयोध्या। अयोध्या में दीपोत्सव-2026 की भव्यता ने इस बार पर्यटन कारोबार को भी नई ऊंचाई दी। 36 लाख दीपों से जगमगाई रामनगरी और 2100 ड्रोन्स का भव्य शो देखने के लिए बड़ी संख्या में देश-विदेश से पर्यटक पहुंचे। श्रद्धालुओं की बढ़ती आमद का असर शहर के होटल और होमस्टे कारोबार पर भी दिखाई दिया।

खास बात यह रही कि पर्यटकों ने होटलों के साथ-साथ स्थानीय परिवारों की ओर से संचालित होमस्टे में भी ठहरने को प्राथमिकता दी। इससे होमस्टे संचालकों की कमाई बढ़ी और कई परिवारों को अपने ही शहर में रोजगार के नए अवसर मिले।

अयोध्या में करीब 15 लाख पर्यटक पहुंचे दीपोत्सव के दौरान एक से सात नवंबर तक अयोध्या में करीब 15 लाख पर्यटक पहुंचे, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में आठ लाख से अधिक पर्यटकों का आगमन हुआ था। वहीं, रामलला के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या भी पिछले वर्ष के पांच लाख से बढ़कर इस बार करीब 10 लाख हो गई। पर्यटकों और श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या से स्थानीय कारोबार को भी अच्छा लाभ मिला।

होमस्टे संचालकों के मुताबिक, दीपोत्सव के दौरान उनके यहां कमरों की मांग सामान्य दिनों के मुकाबले काफी अधिक रही। कई पर्यटकों ने एक-दो दिन के बजाय अधिक समय तक रुकना पसंद किया। कारोबार में 130 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी श्रीरामदूत निवास होमस्टे के संचालक वासुदेव मौर्य ने बताया कि दीपोत्सव के दौरान सामान्य दिनों की तुलना में कारोबार में करीब 120 से 130 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। उनके यहां सभी कमरे बुक रहे। महाराष्ट्र से आए कई पर्यटकों ने अपना प्रवास भी बढ़ाया। घर का बना खाना, पारिवारिक माहौल और हनुमानगढ़ी के लड्डू मेहमानों को खूब पसंद आए।

उन्होंने बताया कि पर्यटकों को श्रीराम मंदिर, हनुमानगढ़ी, कनक भवन, गुप्तार घाट और सरयू आरती के बारे में भी जानकारी दी गई। प्रतिदिन 1000 से 1200 रुपये किराये पर कमरे उपलब्ध होने के कारण पर्यटकों को होमस्टे किफायती विकल्प लगा।

दीपोत्सव में भरे रहे कमरे कुसुम होमस्टे के संचालक अविनाश कुसुम ने बताया कि दीपोत्सव के दौरान उनके यहां रोजाना कमरे भरे रहे। परिवार के साथ आने वाले पर्यटकों ने बाहर के खाने के बजाय घर में तैयार ताजा भोजन पसंद किया।

छोटे बच्चों के लिए हल्का भोजन और गर्म पानी जैसी सुविधाओं से मेहमानों को काफी सहूलियत मिली। कई पर्यटकों ने यहां के माहौल की तारीफ करते हुए कहा कि उन्हें अपने किसी रिश्तेदार के घर ठहरने जैसा अनुभव हुआ। श्री शिवाय होमस्टे के संचालक प्रवीण मिश्रा के मुताबिक, दीपोत्सव के दौरान उनके यहां कमरों की मांग इतनी अधिक रही कि शत-प्रतिशत बुकिंग के बाद भी पर्यटकों का आना बंद नहीं हुआ। गुजरात समेत कई राज्यों से आए पर्यटकों ने घरेलू माहौल और आतिथ्य की सराहना की।

प्रवीण ने कहा कि दीपोत्सव के दौरान मिले अच्छे कारोबार से परिवार की आमदनी बढ़ी है और होमस्टे उनके लिए रोजगार का बेहतर माध्यम बनकर उभरा है। महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बनने का अवसर होमस्टे कारोबार से महिलाओं को भी आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिल रहा है। पूनम होमस्टे की संचालक पूनम सोनकर ने बताया कि दीपोत्सव के दौरान उनके यहां 80 प्रतिशत कमरे बुक रहे। कई मेहमानों ने अपना ठहराव भी बढ़ाया। उन्होंने पर्यटकों का स्वागत अयोध्या के प्रसिद्ध खुर्चन पेड़े से किया।

पूनम ने बताया कि उनके परिवार के लिए इस कारोबार का सबसे बड़ा फायदा यह रहा कि उनके बेटे ने राजस्थान के एक बड़े शहर में नौकरी का प्रस्ताव मिलने के बावजूद अयोध्या में ही रहकर परिवार के कारोबार से जुड़ने का फैसला किया। अब इस कारोबार में दो अन्य लोगों को भी रोजगार मिला है।

द रामा जंक्शन (बीएंडबी) की संचालक राजकुमारी तिवारी ने बताया कि उनके पति के सेना से सेवानिवृत्त होने के बाद होमस्टे परिवार की आय का महत्वपूर्ण जरिया बना है। दीपोत्सव के दौरान उनके यहां सभी कमरे बुक रहे। केरल और तमिलनाडु से आए पर्यटकों ने यहां ठहराव किया। उन्होंने बताया कि इस कारोबार से उनके पति को सेवानिवृत्ति के बाद भी सक्रिय रहने का अवसर मिला है और परिवार की आमदनी में भी सहयोग मिल रहा है। रोजगार का माध्यम बन रहा दीपोत्सव पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि दीपोत्सव केवल आस्था और संस्कृति का पर्व नहीं, बल्कि स्थानीय लोगों के लिए रोजगार और आजीविका के अवसर बढ़ाने का माध्यम भी बन रहा है।

अयोध्या में होमस्टे के प्रति पर्यटकों का बढ़ता रुझान बताता है कि पर्यटन का लाभ अब स्थानीय परिवारों तक पहुंच रहा है। इससे लोगों को अपने घरों में ही पर्यटकों के ठहरने की व्यवस्था कर अतिरिक्त आमदनी अर्जित करने और दूसरों को रोजगार देने का अवसर मिल रहा है।