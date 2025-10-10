Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अयोध्या दीपोत्सव में रामकथा पार्क में ‘रामरथ’ और राम की पैड़ी पर ‘पुष्पक विमान’ होंगे आकर्षण का केंद्र 

    By Rama Sharan Awasthi Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Fri, 10 Oct 2025 03:04 PM (IST)

    अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारी चल रही है, जिसमें रामनगरी को भव्य रूप से सजाया जाएगा। रामकथा पार्क में रामरथ और राम की पैड़ी पर पुष्पक विमान आकर्षण का केंद्र होंगे। शहर को सफेद रोशनी से सजाया जाएगा और विभिन्न स्थानों पर सेल्फी प्वाइंट बनाए जाएंगे। नगर निगम और सार्क मल्टीमीडिया मिलकर इस आयोजन को अविस्मरणीय बनाने में जुटे हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    अयोध्या दीपोत्सव में रामकथा पार्क में रामरथ और राम की पैड़ी पर पुष्पक विमान दिखेगा भव्य नजारा।

    प्रवीण तिवारी, अयोध्या। दीपोत्सव में रामनगरी व कार्यक्रम स्थल को विशेष रूप से सज्जित करने की तैयारी चल रही है। इस बार नगर को और भी भव्य रूप से सजाया संवारा जायेगा, जो नगरी के सांस्कृतिक मूल्यों को उद्घाटित करती नजर आयेगी। इसके लिए अयोध्या जिला प्रशासन, तीर्थ क्षेत्र विकास परिषद एवं नगर निगम तैयारी में जुटा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इसी क्रम में पहली बार रामकथा पार्क में दिव्य व अनोखा रामरथ निर्मित किया जायेगा। वहीं राम की पैड़ी पर पुष्पक विमान विशेष रूप से सज्जित किया जायेगा, जो आकर्षण का केंद्र होगा। दीपोत्सव के पहले ही पूरी नगरी सफेद रोशनी से नहा उठेगी। इसे सज्जित करने का दायित्व सार्क मल्टीमीडिया को दिया गया है।

    शहर भर में दीपोत्सव की थीम आधारित सजावट और इंस्टालेशन (पूर्व से तैयारी उपकरणों की लगाकर सजावट) किये जायेंगे। दीपोत्सव के दौरान शहर के प्रमुख स्थलों और मार्गों पर 20 अलग-अलग आर्ट इंस्टालेशन (पूर्व निर्मित कलाकृति को निश्चित जगह पर रखना ) बनाए जाएंगे, जो सेल्फी प्वाइंट के रूप में भी होंगे।

    लोगों के आकर्षण का केंद्र होंगे। रामकथा पार्क में मंच सज्जा, एलईडी स्क्रीन, लाइट और साउंड की अत्याधुनिक व्यवस्था की जायेगी। मुख्य मार्ग पर ही दीपोत्सव की थीम पर तीन भव्य आर्च गेट, दस थीमैटिक गेट, और 100 साइनेज लगाये जायेंगे।

    आर्च गेट एक वास्तुशिल्प के रूप में उपयोग किया जा सकता है, जबकि थीमैटिक गेट एक विशिष्ट संदर्भ के लिए बनाए जाने हैं। इसी क्रम में रामरथ की विशेष स्थापना रामकथा पार्क में होगी, जबकि राम की पैड़ी पर पुष्पक विमान और मंच विशेष रूप से बनाया जायेगा।

    इसी को लेकर फर्म ने जिला प्रशासन से स्थल प्रवेश की अनुमति, बिजली आपूर्ति, सुरक्षा समन्वय और अस्थायी ढांचों की स्वीकृति मांगी है।

    सार्क मीडिया के सौरभ कुमार सिंह व राहुल सिंह का कहना है कि उनका उद्देश्य है कि दीपोत्सव पर एक ऐसा वातावरण तैयार करना है, जो न सिर्फ दृश्य रूप से मनमोहक हो बल्कि सांस्कृतिक मूल्यों के अनुरूप भी हो।

    दीपोत्सव 2025 की सज्जा आगंतुकों के लिए अविस्मरणीय होगी, जो उन्हें रोमांचित करती रहेगी। नगर निगम दीपोत्सव की तैयारी में तल्लीन है। इस बार राम की पैड़ी के अलावा शहर को भी नई तकनीकी से सज्जित किया जायेगा। -मुकेश पांडेय, जनसंपर्क अधिकारी, नगर निगम अयोध्या।