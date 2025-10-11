अयोध्या दीपोत्सव को लेकर डीएम ने अधिकारियों को सौंपी जिम्मेदारी, इस दिन होगा भव्य आयोजन
अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारी शुरू हो चुकी है। जिलाधिकारी ने इस भव्य आयोजन के लिए अधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंपी हैं। दीपोत्सव के दिन अयोध्या में एक शानदार कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसकी तैयारियां ज़ोरों पर हैं और प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। इस बार दीपोत्सव का भव्य आयोजन होने की उम्मीद है।
जागरण संवाददाता, अयोध्या। अयोध्या दीपोत्सव 19 अक्टूबर को है। जिलाधिकारी निखिल टी फुंडे ने अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी है। दीप प्रज्जवलन के लिए अपर जिलाधिकारी नगर/मेलाधिकारी योगानंद पांडेय, तीर्थ विकास परिषद के संयुक्त कार्यपालक अधिकारी प्रेम नारायण सिंह, डिप्टी कलेक्टर कौशल कुमार, अरविंद कुमार व नोडल अधिकारी डॉ. राम मनोहर लोहिया अवध विवि प्रो. संत शरण मिश्र को मजिस्ट्रेट बनाया गया है।
शोभायात्रा (साकेत महाविद्यालय बंधा तिराहे से रामकथा पार्क तक) शोभायात्रा समाप्ति तक मुख्य राजस्व अधिकारी डॉ. गजेंद्र कुमार को प्रभारी मजिस्ट्रेट हैं। साथ में सहयोग के लिए सात अन्य अधिकारी भी होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्नाथ भी इसमें शामिल होते हैं।
हेलीपैड निकट रामकथा पार्क व पुष्प वर्षा मंच की संपूर्ण व्यवस्था के लिए सुलतानपुर के मुख्य राजस्व अधिकारी बाबूराम को जिम्मेदारी दी गई है। मुख्यमंत्री की फ्लीट व संपूर्ण कार्यक्रम डिप्टी कलेक्टर संतोष कुमार कुशवाहा देखेंगे। राज्यपाल की फ्लीट व संपूर्ण कार्यक्रम में उप जिला मजिस्ट्रेट बीकापुर श्रेया साथ में रहेंगी।
सरयू अतिथि गृह संपूर्ण व्यवस्था (मुख्यमंत्री व अन्य अतिथिगण के खान-पान, आदर सत्कार आदि की व्यवस्था) के लिए उप जिला मजिस्ट्रेट सदर राम प्रसाद त्रिपाठी के साथ पांच अन्य अधिकारी भी सहयोगी रहेंगे। क्रू मेंबर व्यवस्था राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री व अन्य वीआइपी (आपस में समन्वय कर) के लिए तहसीलदार रुदौली विजय कुमार गुप्त के साथ चार अन्य अधिकारियों की ड्यूटी लगी है।
प्रदर्शनी स्थल निकट रामकथा पार्क में जिला पंचायत राज अधिकारी अविनाश कुमार एवं रामकथा पार्क के संपूर्ण कार्यक्रम की जिम्मेदारी मुख्य विकास अधिकारी कृष्ण कुमार सिंह प्रभारी मजिस्ट्रेट हैं। उनके साथ 12 अधिकारी सहयोग में रहेंगे।
नया घाट सरयू आरती स्थल की संपूर्ण व्यवस्था के लिए अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन अनिरुद्ध प्रताप सिंह प्रभारी के सहयोग के लिए 11 अधिकारियों की ड्यूटी लगी है। राम की पैड़ी पर कार्यक्रम की व्यवस्था अपर जिला मजिस्ट्रेट वित्त एवं राजस्व महेंद्रकुमार सिंह प्रभारी हैं। सहयोग के लिए 16 अन्य अधिकारियों भी लगे हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।