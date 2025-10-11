अयोध्या दीपोत्सव को लेकर डीएम ने अधिकारियों को सौंपी जिम्मेदारी, इस दिन होगा भव्य आयोजन

जागरण संवाददाता, अयोध्या। अयोध्या दीपोत्सव 19 अक्टूबर को है। जिलाधिकारी निखिल टी फुंडे ने अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी है। दीप प्रज्जवलन के लिए अपर जिलाधिकारी नगर/मेलाधिकारी योगानंद पांडेय, तीर्थ विकास परिषद के संयुक्त कार्यपालक अधिकारी प्रेम नारायण सिंह, डिप्टी कलेक्टर कौशल कुमार, अरविंद कुमार व नोडल अधिकारी डॉ. राम मनोहर लोहिया अवध विवि प्रो. संत शरण मिश्र को मजिस्ट्रेट बनाया गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

शोभायात्रा (साकेत महाविद्यालय बंधा तिराहे से रामकथा पार्क तक) शोभायात्रा समाप्ति तक मुख्य राजस्व अधिकारी डॉ. गजेंद्र कुमार को प्रभारी मजिस्ट्रेट हैं। साथ में सहयोग के लिए सात अन्य अधिकारी भी होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्नाथ भी इसमें शामिल होते हैं।

हेलीपैड निकट रामकथा पार्क व पुष्प वर्षा मंच की संपूर्ण व्यवस्था के लिए सुलतानपुर के मुख्य राजस्व अधिकारी बाबूराम को जिम्मेदारी दी गई है। मुख्यमंत्री की फ्लीट व संपूर्ण कार्यक्रम डिप्टी कलेक्टर संतोष कुमार कुशवाहा देखेंगे। राज्यपाल की फ्लीट व संपूर्ण कार्यक्रम में उप जिला मजिस्ट्रेट बीकापुर श्रेया साथ में रहेंगी।

सरयू अतिथि गृह संपूर्ण व्यवस्था (मुख्यमंत्री व अन्य अतिथिगण के खान-पान, आदर सत्कार आदि की व्यवस्था) के लिए उप जिला मजिस्ट्रेट सदर राम प्रसाद त्रिपाठी के साथ पांच अन्य अधिकारी भी सहयोगी रहेंगे। क्रू मेंबर व्यवस्था राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री व अन्य वीआइपी (आपस में समन्वय कर) के लिए तहसीलदार रुदौली विजय कुमार गुप्त के साथ चार अन्य अधिकारियों की ड्यूटी लगी है।