Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अयोध्या दीपोत्सव 2025 की भव्य तैयारियां; 2000 कलाकार, 22 झांकियां और अवधी-भोजपुरी की धुनों पर झूमेंगे सभी

    By Amit Singh Edited By: Amit Singh
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 07:00 PM (IST)

    अयोध्या में दीपोत्सव 2025 की भव्य तैयारियां चल रही हैं, जिसमें 2000 से अधिक कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। इनमें देश भर से आए कलाकार अवधी और भोजपुरी भजन व लोक संगीत प्रस्तुत करेंगे। एक वृहद, तीन मध्यम और सात छोटे मंचों पर भगवान श्रीराम के जीवन प्रसंगों पर आधारित नाट्य मंचन और पारंपरिक लोकगीत-नृत्य होंगे। 22 भव्य झांकियां भी शोभायात्रा का हिस्सा होंगी, जो अयोध्या की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता को विश्व के सामने लाएंगी।  

    prefferd source google
    Hero Image

    यूपी के अलावा अन्य राज्यों के 500 कलाकार भी कर रहे हैं प्रतिभाग

    डिजिटल डेस्क, अयोध्या। अयोध्या में दीपोत्सव 2025 को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। इस बार दीपोत्सव में 2000 से अधिक कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। इनमें उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों के करीब 500 कलाकार भी प्रतिभाग करेंगे। स्थानीय स्तर पर अयोध्या के लगभग 300 स्थानीय कलाकार भी इस भव्य आयोजन में शामिल होंगे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वृहद और मध्यम मंचों के साथ 07 छोटे मंचों पर होगा सांस्कृतिक प्रदर्शन

    अयोध्या अंतरराष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान के सलाहकार और विशेष कार्याधिकारी आशुतोष द्विवेदी ने बताया कि अयोध्या में इस बार एक वृहद मंच, तीन मध्यम मंच और सात छोटे मंच बनाए जा रहे हैं। इन मंचों पर देशभर से आए कलाकार अवधी और भोजपुरी भजन व लोक संगीत की प्रस्तुतियों से श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध करेंगे।

    श्रद्धालुओं के लिए रहेंगे तीन प्रकार के मंच

    अयोध्या अंतरराष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान के सलाहकार और विशेष कार्याधिकारी आशुतोष द्विवेदी ने बताया कि राम कथा पार्क में वृहद मंच और मध्यम मंच तुलसी उद्यान, बड़ी देवकाली और गुप्तार घाट पर स्थापित किए जा रहे हैं। इन मंचों पर भगवान श्रीराम के जीवन प्रसंगों पर आधारित भव्य नाट्य मंचन होंगे।

    सात छोटे मंचों पर दिखेगा कलाकारों का हुनर

    दीपोत्सव में आने वाले श्रद्धालुओं को रामकथा सुनने और प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सात छोटे मंच भी बनाए जा रहे हैं। यहां अयोध्या और आसपास के जिलों के कलाकार पारंपरिक लोकगीत, नृत्य और नाट्य प्रदर्शन करेंगे। इससे स्थानीय कलाकारों को अपने हुनर को बड़े मंच पर प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा।

    झांकियों के साथ चलते कलाकार दिखाएंगे सांस्कृतिक झलक

    दीपोत्सव की शोभायात्रा में 22 भव्य झांकियां शामिल होंगी। इन झांकियों पर और उनके आगे-पीछे कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए चलेंगे। रामायण के विभिन्न प्रसंगों पर आधारित इन झांकियों से श्रद्धालुओं को दिव्य अनुभूति होगी।

    अयोध्या की संस्कृति का होगा विराट संगम

    दीपोत्सव 2025 में अयोध्या न सिर्फ भक्ति और आस्था की नगरी बनेगी, बल्कि सांस्कृतिक विविधता का केंद्र भी होगी। अवधी, भोजपुरी, ब्रज और फगुआ की लहरियों से गूंजती अयोध्या अपनी सनातन संस्कृति की झलक पूरे विश्व को दिखाएगी।