Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    अयोध्या दीपोत्सव 2025 में सरयू तट पर बनेगा नया इतिहास, 2100 दीपों से होगी भव्य महाआरती

    By Amit Singh Edited By: Amit Singh
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 09:24 PM (IST)

    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में अयोध्या का दीपोत्सव 2025 ऐतिहासिक ऊंचाइयों पर पहुंचने वाला है। इस बार सरयू तट पर भव्य आरती का आयोजन किया जाएगा, जो पिछली बार के विश्व रिकॉर्ड से दोगुना होगा। प्रशासन और सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से यह आयोजन 'भक्ति, संस्कृति और सामाजिक समरसता' का अद्भुत संगम बनेगा। 19 अक्टूबर को होने वाली इस आरती में 2100 दीपों से सरयू जगमगाएगी, जो 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' की भावना का प्रतीक होगी।  

    prefferd source google
    Hero Image

    योगी सरकार की प्रेरणा से सरयू तट पर गूंजेगी मां सरयू की महाआरती

    डिजिटल डेस्क, अयोध्या। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में इस बार का दीपोत्सव 2025 अयोध्या को नई ऐतिहासिक ऊंचाइयों पर ले जाने जा रहा है। प्रभु श्रीराम की नगरी न केवल लाखों दीपों से जगमगाएगी, बल्कि इस बार सरयू तट पर मां सरयू की भव्य आरती भी इतिहास रचने जा रही है। मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में प्रशासन और सामाजिक संस्थाओं की संयुक्त पहल से यह आयोजन “भक्ति, संस्कृति और सामाजिक समरसता” का अद्भुत संगम बनेगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पिछली बार बना था विश्व रिकॉर्ड
    गौरतलब है कि पिछली बार 1151 लोगों ने सामूहिक रूप से सरयू की आरती कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया था। इस बार यह आयोजन उससे भी दोगुने स्तर पर किया जा रहा है, जो अयोध्या की आध्यात्मिक शक्ति और सामूहिक भक्ति का नया अध्याय लिखेगा।

    वशिष्ठ फाउंडेशन दे रहा आयोजन को अंतिम रूप
    इस आरती का आयोजन जिला प्रशासन और नगर निगम के सहयोग से किया जा रहा है। आयोजन 19 अक्टूबर की शाम 5:00 बजे होगा। मिली जानकारी के अनुसार ने आरती स्थल को 11 जोन में विभाजित किया गया है। नयाघाट से लेकर लक्ष्मण घाट तक विस्तारित इस स्थल के प्रत्येक जोन में 200 प्रतिभागियों के खड़े होकर आरती करने की व्यवस्था की गई है।

    महापौर और प्रशासन जुटे भव्यता बढ़ाने में
    महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी ने आयोजन को भव्य और व्यवस्थित बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए हैं। उन्होंने कहा कि यह आयोजन अयोध्या की परंपरा और योगी सरकार की भावनाओं के अनुरूप होगा, जिसमें हर वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित की गई है।

    दीपदान और पूर्वाभ्यास से सजी सरयू तट की तैयारियां
    आयोजन से एक दिन पहले, 17 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे दीपदान कार्यक्रम संपन्न हुआ। इसके साथ ही आरती का पूर्वाभ्यास भी कराया गया ताकि प्रतिभागियों की पंक्तियाँ, वेदपाठ और दीप प्रज्ज्वलन का समन्वय सटीक और आकर्षक बने।

    योगी सरकार की प्रेरणा से नया इतिहास रचने को तैयार अयोध्या
    हर ओर भक्ति और उत्साह का वातावरण है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रेरणा से यह आरती कार्यक्रम न केवल एक धार्मिक आयोजन बनेगा, बल्कि “एक भारत, श्रेष्ठ भारत” की भावना का भी जीवंत उदाहरण प्रस्तुत करेगा। अयोध्या की पावन सरयू जब 21 सौ दीपों की आभा से झिलमिलाएगी, तो वह दृश्य अध्यात्म, एकता और मातृशक्ति के संगम का प्रतीक बनकर पूरे विश्व को अयोध्या की दिव्यता का संदेश देगा।