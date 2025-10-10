Language
    अयोध्या दीपोत्सव के दौरान सजेंगे चौक-चौराहे, राम की पैड़ी पर दीपक उठाने के लिए लगेंगे 792 सफाईकर्मी

    By Ravi Srivastava Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Fri, 10 Oct 2025 07:03 PM (IST)

    अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारी ज़ोरों पर है। शहर के सभी मुख्य चौक-चौराहों को विशेष रूप से सजाया जा रहा है। राम की पैड़ी पर दीयों को उठाने के लिए 792 सफाई कर्मचारियों को तैनात किया जाएगा, ताकि कार्यक्रम के बाद स्वच्छता सुनिश्चित की जा सके।

    राम की पैड़ी पर दीपक उठाने के लिए लगेंगे 792 सफाईकर्मी।

    जागरण संवाददाता, अयोध्या। राम की पैड़ी पर दीपोत्सव के बाद बचे हुए दिए उठाने के लिए 792 कर्मचारी लगाए जाएंगे। यह कर्मचारी रात्रि तीन बजे तक घाटों की सफाई सुनिश्चित करेंगे। यह निर्णय नगर निगम कार्यालय में आयोजित विभागीय बैठक में लिया गया।

    इसके साथ ही गरीबों की बस्ती में भ्रमण कर उपहार वितरित करने का भी निर्णय लिया गया। बैठक की अध्यक्षता महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी ने की।

    उन्होंने कहा कि रविवार तक दीपोत्सव के संबंध में सभी तैयारी पूरी करके ड्यूटी पर तैनात किए जाने वाले कर्मचारियों को प्रशिक्षित कर दिया जाए और उन्हें पास जारी कर दिया जाए, ताकि उस दिन किसी प्रकार की दिक्कत न हो।

    उन्होंने उदया चौराहे के पास टॉयलेट एवं पानी की व्यवस्था रखने, साकेत महाविद्यालय सहित तीन स्थानों पर बनाई गई पार्किंग में प्रकाश की व्यवस्था करने का निर्देश दिया।

    नगर आयुक्त जयेंद्र कुमार ने निर्देश दिया कि कूड़ा उठाने के लिए वाहनों की तैनाती कर दी जाए। स्थाई एवं मोबाइल शौचालय की विशेष सफाई भी कर दी जाए।

    उन्होंने 510 बायो टॉयलेट, रामकथा पार्क, फुटपाथ एवं घाटों की सफाई का कार्य समय से पूर्व पूरा कर लेने का निर्देश दिया। इस मौके पर अपर नगर आयुक्त डॉ. नागेंद्र नाथ, भारत भार्गव, सुमित कुमार तथा सभी विभागाध्यक्ष मौजूद थे।

    दीपोत्सव पर फूलों व लड़ियों से सजाए जाएंगे चौक-चौराहे

    दीपोत्सव के मौके पर रामपथ के साथ अयोध्या के चौक-चौराहे तथा अंडरपास को फूलों एवं बिजली की झालरों से सजाया जाएगा। इस संबंध में सरकारी एवं वाणिज्य बैंकों की सहायता ली जाएगी। यह निर्णय महापौर ने बैंक अधिकारियों के साथ नगर निगम में आयोजित बैठक में लिया।

    नगर निगम की जनसंपर्क अधिकारी मुकेश कुमार पांडे ने बताया कि दीपोत्सव को भव्य बनाने के लिए लता चौक से राम मंदिर तक रामपथ पर भव्य सजावट की जाएगी। इसके साथ ही अयोध्या की ओर आने वाले सभी चौराहों एवं अंडर पास को भी सजाया जाएगा। रामनगरी में स्थापित देवी-देवताओं, संतों तथा महापुरुषों की मूर्तियों को भी सजाया जाएगा।

    लता चौक, तिवारी मंदिर, आरती स्थल, रामजन्मभूमि के प्रवेश द्वार को सेल्फी प्वाइंट के रूप में भी तब्दील किया जाएगा। इस मौके पर अपर नगर आयुक्त डॉ. नागेंद्र नाथ, भरत भार्गव, सुमित कुमार एवं बैंक के अधिकारी मौजूद थे।