अयोध्या दीपोत्सव में ड्यूटी संभालेंगे पंचायत विभाग के 450 सफाई कर्मचारी, CM योगी लेंगे हिस्सा 

जागरण संवाददाता, अयोध्या। दीपोत्सव में पंचायतीराज विभाग के सफाई कर्मी लगाये जाएंगे। इनकी ड़यूटी रामनगरी में 14 से 19 अक्टूबर तक के लिए है। जिलाधिकारी निखिल टी फुंडे पहले ही पंचायतीराज विभाग को आदेश दे चुके हैं। पंचायतीराज विभाग उसी क्रम में सफाई कर्मियों को सूचीबद्ध कर मुख्य विकास अधिकारी कृष्णकुमार सिंह को सूची सौंप चुका है।

जिला पंचायतराज अधिकारी अविनाश श्रीवास्तव के अनुसार लगभग 450 सफाई कर्मचारियों की ड्यूटी लगायी गई है। सभी को सुबह 10 बजे रामनगरी पहुंचने का निर्देश दिया गया है। प्रमुख स्थलों की स्वच्छता व सफाई की जिम्मेदारी उन्हीं की होगी। रामकथा पार्क से लेकर राम की पैड़ी व राजघाट तक की जिम्मेदारी होगी। निगरानी के लिए जिला पंचायतराज अधिकारी के अलावा एडीओ पंचायत व स्वच्छ भारत मिशन के जिला समन्वयक व कर्मचारियों की लगायी गई है। छह दिन गांवों की सफाई व्यवस्था दीपोत्सव के चलते नहीं हो सकेगी।