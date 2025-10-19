Ayodhya Deepotsav 2025: एक साथ 2100 लोगों ने सरयू आरती कर रचा इतिहास, बना नया विश्व रिकॉर्ड

संवाद सूत्र, अयोध्या। सरयू आरती का पिछले साल बना कीर्तिमान शनिवार को टूट गया। इस बार सरयू तट पर महिलाओं, संस्कृत के विद्यार्थियों एवं वंचित समाज के लोगों ने एक साथ मां सरयू की आरती की, जिनकी संख्या 2100 रही। यह अलौकिक दृश्य दर्शनीय तो था ही अयोध्या की दिव्यता का भी भान करा रहा था।

मोक्षदायिनी मां सरयू की गत वर्ष 1151 लोगों ने सामूहिक रूप से आरती कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम अंकित कराया था। इस बार पिछला रिकॉर्ड तोड़ कर 2100 का आंकड़ा पार करने का लक्ष्य रखा गया था। वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज करने वाली टीम के सदस्य ड्रोन कैमरे के साथ उपस्थित रहे।

सरयू तट पर इस आरती का आयोजन जिला प्रशासन एवं नगर निगम के सहयोग से वशिष्ठ फाउंडेशन ने किया। इस दौरान महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी, मुख्य विकास अधिकारी कृष्ण कुमार सिंह, अपर जिलाधिकारी अनिरुद्ध सिंह, नगर निगम के अधिकारी, धर्मगुरु एवं संभ्रांत जन मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. गौरव ग्रोवर भी पहुंचे।