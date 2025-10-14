Language
    15 अस्थायी चिकित्सालय, 10 एंबुलेंस... अयोध्या दीपोत्सव को अविस्मरणीय बनाने के लिए युद्ध स्तर पर जुटी योगी सरकार

    By Sakshi Gupta Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 01:02 PM (IST)

    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर, दीपोत्सव 2025 को सुरक्षित बनाने के लिए अयोध्या में स्वास्थ्य विभाग 15 अस्थायी चिकित्सालय बना रहा है। मेला क्षेत्र में 10 स्थानों पर एंबुलेंस तैनात रहेंगी। तीन अस्पतालों में 50 बेड आरक्षित किए गए हैं। अन्य जिलों से विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीमें भी आएंगी। दीपोत्सव में आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दीपोत्सव 2025 को अविस्मरणीय और पूर्णतः सुरक्षित बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग ने अयोध्या में पुख्ता इंतजाम किए हैं। इस बार दीपोत्सव में आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 15 अस्थायी चिकित्सालय बनाए जा रहे हैं। साथ ही संपूर्ण मेला क्षेत्र में 10 स्थानों पर चौबीसों घंटे एंबुलेंस की तैनाती की जा रही है।

    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विशेष निर्देश पर इस वर्ष नौवें संस्करण के दीपोत्सव के लिए युद्धस्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। इस आयोजन में एक-एक व्यक्ति के स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखा जाएगा। अयोध्या के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. सुशील कुमार बानियान ने बताया कि दीपोत्सव के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर पूरी सतर्कता बरती जाएगी। सभी चिकित्सालयों में आवश्यक दवाएं, पैरामेडिकल स्टाफ और विशेषज्ञ चिकित्सक उपलब्ध रहेंगे।

    इन स्थानों पर तैनात रहेंगी एंबुलेंस

    कंट्रोल रूम, श्री राम जन्मभूमि परिसर, श्री हनुमानगढ़ी, श्री कनक भवन मंदिर परिसर, पक्का घाट, बंधा तिराहा (वीणा चौराहा), हनुमानगुफा (श्री राम कथा संग्रहालय), साकेत पेट्रोल पंप, अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन और श्री नागेश्वर नाथ मंदिर पर एंबुलेंस हर समय मौजूद रहेंगी।

    तीन प्रमुख अस्पतालों में 50 बेड आरक्षित

    1. स्वशासी राजर्षि दशरथ मेडिकल कॉलेज, अयोध्या नगर में 20 बेड आरक्षित।

    2. जिला चिकित्सालय अयोध्या (पुरुष) में 20 बेड आरक्षित।

    3. श्री राम चिकित्सालय अयोध्या में 10 बेड आरक्षित।

    इन 15 स्थानों पर बनाए जा रहे अस्थायी प्राथमिक उपचार केंद्र

    कंट्रोल रूम (साकेत डिग्री कॉलेज के सामने), श्री राम जन्मभूमि निकास द्वार, श्री राम जन्मभूमि निकास द्वार (पीएफसी), श्री हनुमानगढ़ी मंदिर, बंधा तिराहा (विकास प्राधिकरण कार्यालय), पक्का घाट (08 बेड अस्थायी चिकित्सालय), श्री नागेश्वरनाथ मंदिर, साकेत पेट्रोल पंप, हनुमानगुफा (श्री राम कथा संग्रहालय), अंतर्राष्ट्रीय बस स्टॉप अयोध्या धाम, कारसेवकपुरम, दशरथ महल, अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन, कनक भवन मंदिर परिसर और झनकी घाट पर चिकित्सा शिविर लगाए जा रहे हैं।

    अन्य जनपदों से आएंगी विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीमें

    दीपोत्सव में स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सशक्त बनाने के लिए अमेठी, अंबेडकरनगर, बाराबंकी और सुल्तानपुर जनपदों से विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीमें भी अयोध्या पहुंचेंगी। ये टीमें संपूर्ण आयोजन के दौरान अलग-अलग स्थानों पर तैनात रहकर श्रद्धालुओं को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करेंगी।