1100 ड्रोन ने अयोध्या के आसमान में उकेरी 'रामकथा', अद्भुत नजारा देख चमक उठीं आंखें

जागरण संवाददाता, अयोध्या। अयोध्या दीपोत्सव 2025 के भव्य आयोजन के दौरान राम की पैड़ी पर कोरियोग्राफ्ड म्यूजिकल ड्रोन शो ने बेजोड़ प्रस्तुति दी। 'मेक इन इंडिया' 1100 ड्रोन ने अयोध्या के आसमान में रामायण के विभिन्न प्रसंगों को इस तरह जीवंत किया मानो पूरा आकाश मर्यादा पुरुषोत्तम राम और उनसे जुड़े प्रसंगों से जीवंत हो उठा। रामायण के विभिन्न प्रसंगों की झलकियों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ड्रोन ने आकाश में उकेरी अद्भुत आकृतियां कोरियोग्राफ्ड म्यूजिकल ड्रोन शो, दीपोत्सव-2025 की विशेष प्रस्तुतियों में से एक रहा। ड्रोन शो में भगवान राम और रामायण से जुड़े प्रसंगों की प्रस्तुति हुई, जिसमें 'जय श्रीराम', धनुषधारी श्री राम, संजीवनी पर्वत उठाए हनुमान, रामसेतु और श्रीराम जन्मभूमि मंदिर जैसी मनमोहक आकृतियां उकेरी गई। आवाज और संगीत के बेहतर संतुलन ने राम की पैड़ी पर अनुपम दृश्य प्रस्तुत किया। पैड़ी के तट से लेकर सरयू घाट तक हर दिशा में प्रकाश, ध्वनि और भावनाओं का जनज्वार देखने को मिला।

हर उभरती आकृति पर 'जय श्री राम' की गूंज राम की पैड़ी पर आयोजित बहुप्रतीक्षित ड्रोन शो ने श्रद्धालुओं और पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। आस्था और आधुनिक तकनीक के संगम से सजे इस दृश्य को देखने बड़ी संख्या में लोग उमड़ पड़े। पूरा वातावरण 'जय श्रीराम' के उद्घोषों से गूंज उठा।

आसमान में 1,100 ड्रोन द्वारा जब रामायण के प्रसंगों की झलकियां उभरने लगीं, तो हर आकृति पर तालियों की गड़गड़ाहट और खुशी के स्वर गूंज उठे। दृश्य इतना मनमोहक रहा, कि क्षणभर को ऐसा लगा मानो स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। दीपोत्सव के मुख्य आयोजन से एक दिन पूर्व हुए इस भव्य ड्रोन शो ने अयोध्या नगरी को दीपमय उत्सव की भावनाओं से भर दिया।