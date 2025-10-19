Language
    इंटरनेट पर छाया रामनगरी का दीपोत्सव, देखते-ही-देखते ये अनोखे हैशटैग करने लगे ट्रेंड

    By Shiv Govind Mishraa Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Sun, 19 Oct 2025 08:19 PM (IST)

    अयोध्या का दीपोत्सव रविवार को अपनी भव्यता और सौंदर्य के साथ इंटरनेट मीडिया पर शीर्ष ट्रेंड रहा। विभिन्न प्लेटफार्मों पर ढेरों पोस्ट, वीडियो और तस्वीरें साझा की गईं। युवाओं ने दीपोत्सव से जुड़ी रील्स पोस्ट कीं, जो खूब लाइक और शेयर की जा रही हैं।    

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, अयोध्या। अपनी दिव्यता, भव्यता व सौंदर्य से सबके दिलों पर राज करने वाला अयोध्याधाम का दीपोत्सव रविवार को इंटरनेट मीडिया के विभिन्न माध्यमों पर भी टाप ट्रेंड करता रहा। शायद ही कोई ऐसा माध्यम बचा होगा, जिस पर ढेरों पोस्ट, वीडियो व आकर्षक तस्वीरों ने शोभा न बढ़ाई हो। युवाओं ने दीपोत्सव से संबंधित रील्स भी खूब पोस्ट कीं। इन्हें ढेरों लाइक तो मिल ही रहे, ये शेयर भी खूब किए जा रहे हैं।

    रामकथा पार्क में राज्याभिषेक के तुरंत बाद अयोध्याधाम के नौवें दीपोत्सव को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने एक्स हैंडल से लिखा, ‘रिपु रन जीति सुजस सुर गावत। सीता सहित अनुज प्रभु आवत।। प्रभु श्रीराम भारत के प्राण हैं। उनका पथ ही हमारी नीति है, उनका आदर्श ही हमारी दिशा है। जय जय सियाराम।’

    Ayodhya Deepotsav (2)


    रामनगरी के विश्व विख्यात दीपोत्सव का नौवां संस्करण एक्स पर ‘अयोध्याधाम’, ‘जय श्रीराम’, ‘दीपोत्सव-2025’ जैसे हैशटैग से ट्रेंड करता रहा। पिछले दो-तीन दिन से अब तक इन तीनों हैशटैग से लगभग 50 हजार से अधिक पोस्ट किए जा चुके हैं। इन यूजरों में सर्वाधिक रामनगरी व इसके आसपास के जिलों से जुड़े हैं। यद्यपि राजधानी दिल्ली व अन्य शहरों के यूजरों ने भी खूब पोस्ट किए हैं, परंतु कम संख्या में। दीपक शर्मा नामक हैंडल से लिखा गया है, ‘नौवें दीपोत्सव के लिए रामनगरी सज-संवर कर तैयार हो गई। इस बार फिर नया कीर्तिमान बनेगा।

    Ayodhya Deepotsav (7)

    इसके साथ कई आकर्षक तस्वीरें भी हैं। साधना पांडेय ने भी ‘दीपोत्सव-2025’ हैशटैग से पोस्ट डालते हुए लिखा है, ‘इस बार तो रामलला के साथ राजा राम ने भी अपनी पहली दिवाली भव्य महल में मनाई है। यह सदैव अविस्मरणीय रहेगी। निशा सिंह नामक हैंडल से लिखा गया कि, ‘आज शाम को रामनगरी फिर नया रिकार्ड बनाने जा रही।’ इसके अतिरिक्त माई गवर्नमेंट यूपी, सीएम आफिस यूपी, गवर्नमेंट आफ यूपी, भाजपा के आधिकारिक एक्स हैंडल से भी दीपोत्सव को लेकर खूब पोस्ट किए गए हैं।

    Ayodhya Deepotsav (9)

    श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के एक्स हैंडल से पोस्ट किया गया है, ‘पुर सोभा कछु बरनि न जाई। बाहेर नगर परम रुचिराई।। देखत पुरी अखिल अघ भागा। बन उपबन बापिका तड़ागा।।’ इसके साथ रामजन्मभूमि पथ व अन्य प्रवेश द्वारों की भव्य सजावट की कई आकर्षक फोटो भी अटैच है और उक्त दोहे का भावार्थ भी लिखा गया है।