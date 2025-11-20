Ayodhya: अयोध्या की पुलिस टीम पर सुल्तानपुर में हमला, दबंगों ने पिस्टल और मोबाइल भी छीना

संवाद सूत्र, जागरण, अयोध्या : सुल्तानपुर जिले के हलियापुर थाना डोभियारा के पूरे लाला में जानलेवा हमले के आरोपी को पकड़ने गई कुमारगंज पुलिस टीम पर आरोपी और स्वजनों ने हमला कर दिया। इन लोगों ने पुलिस टीम से पिस्टल और मोबाइल छीन लिया। छीनी गई पिस्टल को खोजा जा रहा है।

कुमारगंज निवासी राहुल मिश्र पर 14 नवंबर को डोभियारा गांव के सुभाष मिश्र व आदर्श सिंह ने बाजार में गोली चलाई थी। पुलिस ने दोनों आरोपियों पर मुकदमा पंजीकृत किया। हमलावर के घर में होने की सूचना पर गिरफ्तारी के लिए गये दारोगा आकिल हुसैन की पिस्टल व मोबाइल छीन लिया। पुलिस ने हलियापुर थाने में नौ लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है।

पुलिस को गुरुवार सुबह दस बजे सूचना मिली कि आरोपी आदर्श सिंह घर पर मौजूद है। सूचना पाकर उपनिरीक्षक आकिल हुसैन, भानु प्रताप शाही व सिपाही उमेश गौतम मौके पर पहुंचे। इन लोगों ने आरोपी आदर्श को दबोच लिया और घर से बाहर निकले। इसी दौरान आदर्श के घर की महिलाओं व पुरुषों ने पुलिस टीम पर हमला बोल दिया और लाठी के साथ ईंट व पत्थर फेंके गए।