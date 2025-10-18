Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    अयोध्या में दीपोत्सव 2025 की अंतिम तैयारियां पूरी, सरयू तट पर 2100 लोगों ने की भव्य महा आरती का अभ्यास

    By Amit Singh Edited By: Amit Singh
    Updated: Sat, 18 Oct 2025 10:12 PM (IST)

    अयोध्या भव्य दीपोत्सव 2025 की तैयारियों के अंतिम चरण में है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशन में तकनीक और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। सरयू तट पर 2100 लोगों द्वारा महा आरती का अभ्यास किया गया, जो "एक भारत, श्रेष्ठ भारत" का संदेश देगी। राम की पैड़ी पर लेजर, लाइट एंड साउंड और ड्रोन शो के माध्यम से भगवान श्रीराम के जीवन प्रसंगों को दर्शाया जाएगा। मुख्यमंत्री 19 अक्टूबर को इन भव्य आयोजनों का शुभारंभ करेंगे, जो 20 अक्टूबर को भी जारी रहेंगे, जिससे अयोध्या भक्ति, संस्कृति और आधुनिकता का विश्वस्तरीय प्रतीक बनेगी।  

    prefferd source google
    Hero Image

    राम की पैड़ी पर लेजर, लाइट एंड साउंड और ड्रोन शो से सजेगी दीपोत्सव की शाम

    डिजिटल डेस्क, अयोध्या। भव्य दीपोत्सव 2025 से पहले अयोध्या नगरी तैयारियों के अंतिम चरण में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशन में इस बार राम की पैड़ी और सरयू तट पर तकनीक और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। जिलाधिकारी निखिल टीकाराम फुंडे ने बताया कि आज 18 अक्टूबर की शाम 6 बजे से सरयू आरती स्थल पर 2100 लोगों द्वारा महा आरती का अभ्यास किया गया। यह आयोजन दीपोत्सव की मुख्य संध्या के लिए एक झलक प्रस्तुत करेंगे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सरयू तट पर 2100 लोगों की भव्य महा आरती
    शाम 6 बजे से सरयू तट पर होने वाली यह महा आरती अयोध्या के सांस्कृतिक वैभव की झलक दिखाएगी। इसमें विभिन्न समाजों के लोग एक साथ दीप प्रज्ज्वलित कर “एक भारत, श्रेष्ठ भारत” का संदेश देंगे। इस दौरान आरती की गूंज पूरे तट को आध्यात्मिक वातावरण से भर देगी।

    राम की पैड़ी पर तकनीक और श्रद्धा का संगम
    इसके साथ ही राम की पैड़ी पर लेजर शो, प्रोजेक्शन लाइट एंड साउंड शो एवं ड्रोन शो का अभ्यास भी किया गया। यह शो इस बार दीपोत्सव का मुख्य आकर्षण रहेगा, जिसमें भगवान श्रीराम के जीवन प्रसंगों को तकनीकी रोशनी और ध्वनि के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा।

    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे मुख्य आकर्षण
    जिलाधिकारी ने बताया कि 19 अक्टूबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम के पश्चात, रात्रि लगभग 8:30 बजे से राम की पैड़ी पर इन तीनों कार्यक्रमों लेजर शो, लाइट एंड साउंड शो और ड्रोन शो का भव्य आयोजन किया जाएगा। इस मौके पर अयोध्या नगरी असंख्य दीयों की रौशनी में जगमगाएगी और सरयू तट से उठती भक्ति ध्वनि पूरे वातावरण को आलोकित करेगी।

    20 अक्टूबर को भी होगा दिव्य आयोजन
    दीपोत्सव के उत्सव की निरंतरता बनाए रखने के लिए 20 अक्टूबर को शाम 7 बजे से भी राम की पैड़ी पर लेजर, लाइट एंड साउंड एवं ड्रोन शो का आयोजन किया जाएगा। इससे श्रद्धालुओं और पर्यटकों को तीनों दिन अयोध्या के दिव्य स्वरूप का अनुभव प्राप्त होगा।

    मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश
    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि दीपोत्सव के आयोजन में तकनीकी गुणवत्ता, सुरक्षा और सौंदर्य का विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने कहा कि अयोध्या को इस दीपोत्सव के माध्यम से विश्व स्तर पर भक्ति, संस्कृति और आधुनिकता के अद्भुत मेल का प्रतीक बनाया जाए।