अयोध्या में बाइक सवार बदमाशों ने युवक को मारी गोली, बाइक से घर जाते समय किया हमला

अयोध्या में तकमीनगंज पुल के पास बाइक सवार बदमाशों ने मयंक प्रताप सिंह नामक एक युवक को गोली मार दी। मयंक सुल्तानपुर के रहने वाले हैं और हैदरगंज में स्टेशनरी की दुकान चलाते हैं। घटना के समय मयंक अपने दोस्त अनुभव सिंह के साथ बाइक से जा रहे थे तभी बदमाशों ने उन पर हमला कर दिया। गोली मयंक के बाएं हाथ में लगी।

जागरण संवाददाता, अयोध्या। बाइक सवार बदमाशों ने बाइक से घर जा रहे एक अन्य युवक को गोली मार दी। युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गोली मारने वाले बाइक सवार युवक हवा में असलहा लहराते भाग निकले । घटना तकमीनगंज पुल के पास की है।

घायल मयंक प्रताप सिंह मूलरूप से सुलतानपुर जिले के मोतिगरपुर निवासी है, जो हैदरगंज के मैहर कबीरपुर में अपने नाना के यहां रहते हैं। उनकी स्टेशनरी की दुकान है। घटना के समय घायल युवक अपने साथी अनुभव सिंह निवासी दहलहवा जाना बाजार के साथ बाइक से तारुन की तरफ जा रहे थे।

गोली मयंक सिंह के बाएं हाथ में लगी और वह बाइक सहित गिर गए। अनुभव बाल बाल बच गए। पुलिस क्षेत्र अधिकारी पीयूष कुमार ने घटनास्थल का जायजा लिया। इस घटना को ओवरटेक के विवाद से भी जोड़ा जा रहा है।