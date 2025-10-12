‘प्रकाश और भक्ति की नगरी’ बनी अयोध्या, दीपोत्सव 2025 से पहले जगमगाई रामनगरी

डिजिटल डेस्क, अयोध्या। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में दीपोत्सव 2025 की तैयारियों ने रामनगरी को एक बार फिर भक्ति और रोशनी से सराबोर कर दिया है। इस वर्ष दीपोत्सव को विश्वस्तरीय स्वरूप देने के संकल्प के साथ अयोध्या की सड़कों पर अद्भुत सजावट की गई है। पूरे शहर में दीप-आकार की सजावटी लाइटें लगाई गई हैं जो न केवल अयोध्या के सौंदर्य को निखार रही हैं, बल्कि इस पावन नगरी की आध्यात्मिक भव्यता को भी नई ऊंचाइयों पर पहुंचा रही हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

रामपथ से धर्मपथ तक दीप सजावट का मनमोहक नज़ारा

रामपथ, धर्मपथ, जन्मभूमि पथ, हनुमानगढ़ी मार्ग और सरयू तट के आसपास की सड़कों पर इन अनोखी दीप लाइटों की कतारें दूर से ही मन मोह लेती हैं। दिन में इनकी कलात्मक आकृतियां सौंदर्य बिखेरती हैं और शाम ढलते ही ये दीपमालाओं की तरह टिमटिमाने लगती हैं, जिससे पूरी अयोध्या मानो किसी दुल्हन की तरह सज उठती है।

मुख्यमंत्री के निर्देशन में तेज़ रफ्तार से चल रही तैयारियां

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशन में नगर निगम, पर्यटन विभाग और संस्कृति विभाग मिलकर दीपोत्सव की तैयारियों को अंतिम रूप दे रहे हैं। हर साल की तरह इस बार भी सरकार का लक्ष्य है कि “विश्व रिकॉर्ड” कायम करने के साथ-साथ अयोध्या की परंपरा और गौरव को वैश्विक पहचान मिले।

'प्रकाश और भक्ति की नगरी’ थीम में सजा शहर का हर कोना

शहर के प्रवेश द्वारों से लेकर राम की पैड़ी तक लगी इन लाइटों ने माहौल को उत्सवमय बना दिया है। पर्यटक और स्थानीय नागरिक इस बदलती रामनगरी को देखकर गर्व और उल्लास से भर उठे हैं। शाम के समय जब इन दीप-आकार की लाइटें जलती हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है मानो स्वयं प्रभु श्रीराम की नगरी दिव्यता का प्रकाश बिखेर रही हो। अयोध्या नगर निगम के नगर आयुक्त जयेंद्र कुमार के अनुसार, इस बार की थीम ‘अयोध्या प्रकाश और भक्ति की नगरी’ रखी गई है। जगह-जगह लगाए गए विशेष LED दीपक और थीमेटिक लाइटें पूरे शहर को एक ही भाव में जोड़ रही हैं राम नाम की ज्योति से आलोकित अयोध्या।