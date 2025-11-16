Ayodhya Accident: लखौरी ओवरब्रिज पर सड़क हादसा, एक की मौत; कई लोग घायल
अयोध्या के रौनाही थाना क्षेत्र में लखौरी ओवरब्रिज पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। इस दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई और कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। खलीलाबाद से बछरावां जा रही एक पिकअप बिजली भवानी के पास खराब हो गई थी, तभी एक कंटेनर ने उसे टक्कर मार दी। पुलिस ने हाईवे को खुलवा दिया है।
जागरण संवाददाता, अयोध्या। लखौरी ओवरब्रिज बिजली भवानी पर सड़क हादसे में एक की मौके पर मौत हो गई। वहीं एक की हालत गंभीर है कई घायल हैं। घायलों को इलाज के लिए भेजा गया है। यात्री खलीलाबाद से बछरावां पिकअप से जा रहे थे। तभी बिजली भवानी लखौरी ओवर ब्रिज पर पिकअप बिगड़ गई थी।
सवारियां दूसरी गाड़ी को रोकने के चक्कर में खड़ी थीं।तभी कंटेनर ने रौंदते हुई डीसीएम में जोरदार टक्कर मार दी। रौनाही थाना प्रभारी संदीप सिंह ने पुलिसकर्मियों संग सड़क पर खड़ी पिकअप व कंटेनर हटवाते हुए यातायात को चालू करवाया हादसा रविवार सुबह छह बजे हुआ।
