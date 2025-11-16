Ayodhya Accident: लखौरी ओवरब्रिज पर सड़क हादसा, एक की मौत; कई लोग घायल

अयोध्या के रौनाही थाना क्षेत्र में लखौरी ओवरब्रिज पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। इस दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई और कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। खलीलाबाद से बछरावां जा रही एक पिकअप बिजली भवानी के पास खराब हो गई थी, तभी एक कंटेनर ने उसे टक्कर मार दी। पुलिस ने हाईवे को खुलवा दिया है।

हादसे की तस्वीर।