अयोध्या दर्शन के लिए आ रहे श्रद्धालुओं की बोलेरो ट्रैक्टर-ट्राली से टकराई, तीन की मौत

जागरण संवाददाता, अयोध्या। रामनगरी अयोध्या में गुरुवार की भोर में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। यहां अयोध्या दर्शन के लिए आ रहे श्रद्धालुओं की बोलेरो कार की ट्रैक्टर-ट्रॉली से टक्कर हो गई, जिससे तीन श्रद्धालुओं की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं, 11 श्रद्धालु घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है।