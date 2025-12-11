Language
    अयोध्या दर्शन के लिए आ रहे श्रद्धालुओं की बोलेरो ट्रैक्टर-ट्राली से टकराई, तीन की मौत

    By Shivam Yadav Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 09:35 AM (IST)

    अयोध्या में गुरुवार सुबह एक भीषण सड़क हादसे में तीन श्रद्धालुओं की मौत हो गई। मध्य प्रदेश के रीवा से आ रहे श्रद्धालुओं की बोलेरो, ट्रैक्टर-ट्रॉली से ट ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, अयोध्या। रामनगरी अयोध्या में गुरुवार की भोर में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। यहां अयोध्या दर्शन के लिए आ रहे श्रद्धालुओं की बोलेरो कार की ट्रैक्टर-ट्रॉली से टक्कर हो गई, जिससे तीन श्रद्धालुओं की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं, 11 श्रद्धालु घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है।

    जानकारी के मुताबिक, हादसा सुबह तकरीबन पांच बजे थाना पूराकलंदर के कल्याण भदरसा गांव के पास प्रयागराज हाईवे पर हुआ। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों के सहयोग से घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया। दोनों वाहनों को पुलिस ने कब्जे में लिया है। सभी श्रद्धालु मध्य प्रदेश के रीवा से अयोध्या रामलला का दर्शन करने आ रहे थे।