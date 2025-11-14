Language
    अयोध्या में चौरासी कोसी परिक्रमा करते 10वें पड़ाव पर पहुंचे चित्रकूट के साधु-संत, 27 नवंबर को समापन

    By Lavlesh Kumar Mishra Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 08:10 PM (IST)

    अयोध्या में श्री चित्रकूट चौरासी कोसी परिक्रमा समिति द्वारा आयोजित 84 कोसी परिक्रमा अपने दसवें पड़ाव पर अमानीगंज बाजार पहुंची। महंत गोविंद दास के नेतृत्व में यह परिक्रमा मखौड़ाधाम से शुरू होकर 27 नवंबर को समाप्त होगी। अमानीगंज में परिक्रमार्थियों के भोजन और आवास की व्यवस्था की गई, जिसमें कई लोगों ने सहयोग किया।

    जागरण संवाददाता, अयोध्या। श्री चित्रकूट चौरासी कोसी परिक्रमा समिति के तत्वावधान में चल रही अयोध्या की 84 कोसी परिक्रमा शुक्रवार को अपने दसवें पड़ाव पर रात्रि विश्राम के लिए अमानीगंज बाजार स्थित बाबा चतुर गिरीश्वर महादेव मंदिर, पक्का ताल पहुंची।

    महंत गोविंद दास की अगुवाई में कार्तिक पूर्णिमा पर पांच नवंबर से मखौड़ाधाम मखभूमि से प्रारंभ हुई परिक्रमा 27 नवंबर सप्तमी को सम्पन्न होगी। अमानीगंज के परिक्रमा पड़ाव के प्रभारी अवनीश कुमार सिंह ने परिक्रमार्थियों का अपनी टोली के साथ स्वागत-अभिनंदन किया। इसमें बड़ी संख्या में चित्रकूटधाम के साधु-संत और कुछ गृहस्थजन भी सम्मिलित हैं।

    इन परिक्रमार्थियों के भोजन एवं आवास की व्यवस्था पड़ाव प्रभारी की ओर से की गई।

    सहयोग में महेंद्र सिंह गुड्डू, काशीराम पांडेय, अजय शर्मा, ध्रुवनाथ सिंह, श्रीनाथ तिवारी, बाबा सुंदरदास, हरीश सिंह, सतीश गुप्ता आदि भी जुटे रहे।