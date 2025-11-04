अयोध्या के गुप्तारघाट पर लगेगी 25 फीट ऊंची रावण की प्रतिमा, ऊपरी हिस्से को ले जाने के लिए लायी गई JCB
गुप्तारघाट पर निर्माणाधीन पार्क में करीब ढाई टन वजन की 25 फीट ऊंचाई की रावण की प्रतिमा लगेगी। प्रतिमा फाइबर रेन प्रूफ (एफआरपी) से निर्मित है जो बरसात में पूरी तरह सुरक्षित रहेगी। प्रतिमा के ऊपरी हिस्से को ले जाने के लिए जेसीबी की मदद ली गई। रावण के पैर व हाथ भी अलग-अलग निर्मित हैं।
आनंदमोहन, अयोध्या। गुप्तारघाट पर निर्माणाधीन पार्क में करीब ढाई टन वजन की 25 फीट ऊंचाई की रावण की प्रतिमा लगेगी। प्रतिमा फाइबर रेन प्रूफ (एफआरपी) से निर्मित है जो बरसात में पूरी तरह सुरक्षित रहेगी। प्रतिमा के ऊपरी हिस्से को ले जाने के लिए जेसीबी की मदद ली गई। रावण के पैर व हाथ भी अलग-अलग निर्मित हैं। भगवान राम की प्रतिमा की ऊंचाई 12 फीट की है जो उनके व्यक्तित्व के अनुरूप है। पार्क का निर्माण गुप्तारघाट में सरयू तट पर करीब 15 करोड़ की लागत से उप्र प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि. (यूपीपीसीएल) करा रहा है।
अपर सहायक प्रबंधक अजय मिश्र ने कहाकि अकेले रावण की प्रतिमा ही पार्क में नहीं लगेगी। भगवान राम, लक्ष्मण, हनुमानजी, जटायु, सुषेण वैद्य, गुरु वशिष्ठ आदि की प्रतिमा भी पार्क का आकर्षण होंगी। मेघनाद के बाण से मूर्च्छित लक्ष्मण के लिए संजीवनी की तलाश में पूरा पहाड़ लाते हनुमान जी की प्रतिमा भी है।
हनुमान जी संजीवनी लाने के लिए जिस पहाड़ काे उठा कर ला रहे हैं, उस पर हरे-हरे पौधे भी हैं। स्थल का चयन होने के बाद रावण की प्रतिमा की स्थापना के लिए पहले से प्लेटफार्म तैयार कर लिया गया है। आंधी पानी में यह गिरे न इसके लिए ग्राउंड पर गड्ढा बना कर उसमें सरिया का जाल मजबूती के लिए बनाया गया है।
रावण की प्रतिमा उसके नाम के अनुरूप विशालकाय है। हनुमान जी की भी बड़ी प्रतिमा उनके नाम के अनुरूप है। गुरुकुल में गुरु वशिष्ठ से शिक्षा अर्जन करते भगवान राम, लक्ष्मण, भरत व शत्रुघ्न के अलावा जटायु सुग्रीव व राम-रावण युद्ध के प्रमुख पात्रों की प्रतिमायें पार्क में स्थापित होंगी। पार्क का निर्माण अगले वर्ष मार्च तक पूर्ण हो जाने की संभावना है । पार्क के प्रवेश द्वार का निर्माण भी शुरू है। पार्क के अंदर सीसी रोड निर्माणाधीन है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।