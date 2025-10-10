Avadh University: दीक्षा समारोह में 50 करोड़ की परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगी कुलाधिपति, इन भवनों का होगा निर्माण

प्रवीण तिवारी, अयोध्या। डॉ. राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय को दीक्षा समारोह में बड़ी सौगात मिलने जा रही है। समारोह में शामिल होने आ रहीं प्रदेश की राज्यपाल व विश्वविद्यालयों की कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल विवि के न्यू कैंपस जाकर वहां पर तीन बड़ी परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगी।

वैदिक मंत्रोच्चार के बीच भूमि पूजन करेंगी। पहली बार ऐसा हो रहा, जब कुलाधिपति दीक्षा समारोह में ही विश्वविद्यालय को सौगात देंगी। इन परियोजनाओं की लागत लगभग 40 करोड़ से अधिक है।

कुलाधिपति की ही पहल पर ये तीनों परियोजनाएं सृजित हुईं। इसमें प्रदेश का सबसे बड़ा इनक्यूबेशन सेंटर निर्माण की परियोजना भी शामिल है।

कुछ माह पूर्व ही कुलाधिपति के निर्देश पर विवि प्रशासन ने कसरत शुरू की और इन परियोजनाओं को लेकर मास्टर प्लान तैयार किया गया। वित्त समिति की बैठक में इसका आगणन कर इनके निर्माण का प्रारूप तैयार किया।

गुरुवार को कुलपति डॉ. बिजेंद्र सिंह के निर्देश पर कुलसचिव विनय कुमार सिंह व वित्त अधिकारी पूर्णेंद्र शुक्ला न्यू कैंपस पहुंचे और दोनों ने ही भूमि पूजन की तैयारी का निरीक्षण किया।

विवि में स्थापना काल 1975 से बहुप्रतीक्षित परियोजनाओं की आधारशिला रखने की सूचना से विवि के विद्यार्थियों, शिक्षकों व कर्मचारियों में उल्लास है। परियोजनाओं के आकार लेने में कुलपति डॉ. बिजेंद्र सिंह का अहम रोल है।

लगभग 14 करोड़ 85 लाख रुपये से परीक्षा भवन, इनक्यूबेशन सेंटर पर लगभग 20 करोड़ अधिक की धनराशि व 400 मीटर व सिंथेटिक के आठ कोर्टों से युक्त अत्याधुनिक स्टेडियम का निर्माण होगा, जिसमें ढाई हजार क्षमता की दर्शक दीर्घा बनेगी। इस पर लगभग दस करोड़ खर्च का अनुमान है। कुलसचिव विनय कुमार सिंह ने पुष्टि की।



