Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Avadh University Exam: ओंकार नाथ डिग्री कॉलेज सहित कई केंद्रों का बंद मिला सीसी कैमरा, सख्त कार्रवाई की चेतावनी

    By Praveen Tiwari Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 05:58 PM (IST)

    अवध विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के दौरान ओंकार नाथ डिग्री कॉलेज सहित कई केंद्रों पर सीसी कैमरे बंद पाए गए। विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस लापरवाही पर सख्त ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    ओंकार नाथ डिग्री कालेज अमेठी सहित कई केंद्रों का बंद मिला सीसी कैमरा।

    जागरण संवाददाता, अयोध्या। डॉ. राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में स्नातक तृतीय एवं पंचम सेमेस्टर और परास्नातक तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा की मॉनीटरिंग सीसी कैमरे से भी चल रही है। कई केंद्रों पर कैमरा न चलने की शिकायत आई तो परीक्षा नियंत्रक विनय कुमार सिंह ने परीक्षा नियंत्रण कक्ष में बैठकर मॉनीटिरंग प्रारंभ की।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस दौरान ओंकार नाथ मिश्र डिग्री कॉलेज अमेठी, संत तुलसी दास डिग्री कालेज गोंडा व राम बली नेशनल डिग्री कालेज गोसाईंगंज सहित कई अन्य परीक्षा केंद्रों पर नेटकनेक्टविटी अच्छी नहीं थी।

    इनका सीसी कैमरा बंद था, विवि प्रशासन की ओर से इन सभी को चेतावनी दी गई तब जाकर परीक्षा लाइव हो सकी। अमेठी, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, बाराबंकी, अयोध्या, बहराइच और गोंडा में शामिल कुल 508 परीक्षा केंद्र पर परीक्षा चल रही है।

    परीक्षा नियंत्रक ने बताया कि सीसी कैमरा न चलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कुलपति डा. बिजेंद्र सिंह के निर्देश पर सभी केंद्रों को चेतावनी दी गई है।