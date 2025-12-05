Avadh University Exam: ओंकार नाथ डिग्री कॉलेज सहित कई केंद्रों का बंद मिला सीसी कैमरा, सख्त कार्रवाई की चेतावनी

जागरण संवाददाता, अयोध्या। डॉ. राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में स्नातक तृतीय एवं पंचम सेमेस्टर और परास्नातक तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा की मॉनीटरिंग सीसी कैमरे से भी चल रही है। कई केंद्रों पर कैमरा न चलने की शिकायत आई तो परीक्षा नियंत्रक विनय कुमार सिंह ने परीक्षा नियंत्रण कक्ष में बैठकर मॉनीटिरंग प्रारंभ की।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस दौरान ओंकार नाथ मिश्र डिग्री कॉलेज अमेठी, संत तुलसी दास डिग्री कालेज गोंडा व राम बली नेशनल डिग्री कालेज गोसाईंगंज सहित कई अन्य परीक्षा केंद्रों पर नेटकनेक्टविटी अच्छी नहीं थी। इनका सीसी कैमरा बंद था, विवि प्रशासन की ओर से इन सभी को चेतावनी दी गई तब जाकर परीक्षा लाइव हो सकी। अमेठी, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, बाराबंकी, अयोध्या, बहराइच और गोंडा में शामिल कुल 508 परीक्षा केंद्र पर परीक्षा चल रही है।