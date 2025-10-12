Avadh University: दीक्षा समारोह में 125 मेधावियों को मिलेगा स्वर्ण पदक, DigiLocker पर अपलोड होंगी उपाधियां

जागरण संवाददाता, अयोध्या। डॉ. राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में 13 अक्टूबर को सुबह 10 बजे दीक्षा समारोह आयोजित होगा। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय मुख्य एवं राज्यमंत्री रजनी तिवारी विशिष्ट अतिथि होंगी। अध्यक्षता कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल करेंगी। इसमें कुलाधिपति 125 मेधावियों को 140 स्वर्ण पदक प्रदान करेंगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बुधवार को इसके लिए दोबारा पूर्वाभ्यास हुआ, जिसमें सर्वप्रथम कौटिल्य प्रशासनिक भवन से शोभायात्रा निकली, जो स्वामी विवेकानंद प्रेक्षागृह पहुंची। छात्राओं ने राष्ट्रगीत, कुलगीत गाये। विवि की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत हुई। मेधावियों को स्वर्ण पदक वितरित करने तथा दीक्षोपदेश का अभ्यास हुआ।