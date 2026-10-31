अवध यूनिवर्सिटी की कार्रवाई: तीन कॉलेज एग्जाम सेंटर लिस्ट से बाहर, छात्र का रिजल्ट रद और दो शिक्षक डिबार

जागरण संवाददाता, अयोध्या। डॉ. राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय से संबद्ध तीन महाविद्यालयों को केंद्र न बनाने का निर्णय लिया गया है। इसमें कल्पना शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय हैदरगंज, अंबेडकरनगर के रामसमुझ सूरसती महाविद्यालय रतनपुर व श्री रामफेर शिवफेर महाविद्यालय निमड़ी हैं।

यह निर्णय शनिवार को संपन्न हुई विवि की परीक्षा समिति की बैठक में हुआ। इसमें बीती परीक्षा के दौरान कल्पना शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय परीक्षा केंद्र पर चार मोबाइल फोन पकड़े गये थे। रामसमुझ सूरसती महाविद्यालय केंद्र पर मेल को फीमेल के रूप में दिखा कर विवि से अनुमति लेकर इनकी स्वकेंद्र परीक्षा कराई जाती मिली थी। परीक्षा के दौरान इन दोनों का केंद्र बदलकर जांच शुरू कराई गई। इसकी रिपोर्ट के आधार पर फैसला लिया गया।