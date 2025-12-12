अयोध्या में 3.5 करोड़ की लागत से 19 अन्नपूर्णा भवन का होगा निर्माण, जिले में कुल 980 गल्ला की दुकानें 

जागरण संवाददाता, अयोध्या। प्रदेश सरकार कोटेदारों की सुविधा के लिए अन्नपूर्णा भवन निर्मित करा रही है। अन्नपूर्णा भवन सरकारी गल्ला विक्रेताओं को आवंटित होंगे। गांव से लेकर शहर तक यह योजना तेजी से विस्तार पा रही है। इसी क्रम में जिले में 19 नए अन्नपूर्णा भवनों के निर्माण को शासन ने हरी झंडी दे दी है। इस योजना पर कुल साढ़े तीन करोड़ रुपये खर्च होंगे।

एक अन्नपूर्णा भवन निर्माण पर आठ लाख 46 हजार रुपये खर्च किए जाएंगे। नगर निकायों के अधिशासी अधिकारी व ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम्य विकास अभिकरण काे निर्माण का जिम्मा सौंपा गया है। 19 में से 13 दुकानें नगरीय क्षेत्र व छह ग्रामीण क्षेत्र में निर्मित होगी।



जिला पूर्ति कार्यालय ने शासन को कुल 102 अन्न पूर्णा भवनों (गल्ला दुकान) के निर्माण का प्रस्ताव भेजा था। इसमें विभाग के अलावा मनरेगा के मद से अन्नपूर्णा भवनों को निर्मित कराया जाना का प्रस्तावित है।

शासन ने 27 प्रस्ताव अनुमोदित करते हुए इसमें से 19 के निर्माण के लिए धनराशि आवंटित कर दी है। जल्द ही इनका निर्माण कार्य प्रारंभ हो जाएगा। जिला पूर्ति अधिकारी बृजेश कुमार मिश्र ने बताया कि 13 दुकानें नगर पंचायत क्षेत्र में और छह ग्रामीण क्षेत्र दुकानें बनेंगी, जिसमें रुदौली, नगर क्षेत्र, मवई, कुमारगंज, बीकापुर को चुना गया है।

कार्यदायी संस्थाओं को मार्च 2026 तक निर्माण पूर्ण करने का निर्देश है। निर्माण के बाद ये दुकानें पहले जिला पूर्ति विभाग को हैंडओवर होंगी। बाद में जिला पूर्ति अधिकारी की देखरेख में सरकारी गल्ला विक्रेताओं को ये दुकानें दी जाएंगी।