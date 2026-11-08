अयोध्या की हिंदुत्व वाली पिच पर अखिलेश का बाउंसर, 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए सजेगा मैदान

आनंदमोहन, अयोध्या। समाजवादी पार्टी नेता व पूर्व मंत्री तेजनारायण पवन के घर आयोजित श्रीमद्भागवत कथा में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आने से ही तय हो गया था कि 2027 का विधानसभा चुनाव हिंदुत्व की पिच पर अयोध्या में लड़ा जाएगा। पार्टी की तरफ से साफ्ट हिंदुत्व की स्क्रिप्ट पहले ही लिखी जा चुकी है।

12 दिसंबर को अखिलेश यादव का सपरिवार अयोध्या कार्यक्रम उसी का हिस्सा है, ऐसा पार्टी नेता मानने लगे हैं। अयोध्या विधानसभा सीट से सबसे पहले पार्टी प्रत्याशी तेजनारायण पवन को उम्मीदवारी से इसे समझा जा सकता है। लखनऊ में पांच अगस्त को एक कार्यक्रम में उनकी उम्मीदवारी से घोषित हुई थी। राम मंदिर इसी अयोध्या विधानसभा क्षेत्र में आता है, जिस सीट से पवन पांडेय पार्टी उम्मीदवार हैं।

अयोध्या भारतीय जनता पार्टी की हिंदुत्व की वह प्रयोगशाला है, जिसके माध्यम से सत्ता के सबसे शिखर पर वह पहुंची है। 2024 के लोकसभा चुनाव में उसी अयोध्या की फैजाबाद लोकसभा सीट से सपा के अवधेश प्रसाद दो बार के सांसद भाजपा प्रत्याशी लल्लू सिंह को पराजित कर दिल्ली पहुंचे हैं।

माना जाता है कि भाजपा इस झटके से अभी तक उबर नहीं सकी। समाजवादी पार्टी एक बार फिर अयोध्या की विधानसभा सीट पर भाजपा को पटकनी देने के लिए प्रयासरत है। पांच बार विधायक रहे लल्लू सिंह को सपा प्रत्याशी पवन 2012 के अपने पहले ही चुनाव में हरा चुके हैं।