'बाबा' का इंतजार खत्म, वनटांगियों के आंगन में आज फिर दीपोत्सव मनाएंगे सीएम योगी

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। कुसम्ही जंगल के बीच बसे जंगल तिकोनिया नंबर तीन में आज दिवाली के दीप कुछ खास चमक बिखेरेंगे। हर घर की देहरी पर जलने वाला दीप सिर्फ त्योहार की रोशनी नहीं, बल्कि उस आत्मीय रिश्ते का प्रतीक होगा, जो करीब डेढ़ दशक से वनटांगिया समुदाय और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच कायम है।

कभी जंगल में बेदखली के डर और अभावों के बीच जिंदगी गुजारने वाले इस समुदाय के लोग अब अपने घर-आंगन सजाकर मुख्यमंत्री की अगवानी की तैयारी में जुटे हैं। वनटांगियों के लिए यह वह दिन है, जब उनके अपने ''''बाबा'''' उनके बीच होते हैं।

सांसद रहते वनटांगियों के साथ दीपावली मनाने की जो परंपरा योगी आदित्यनाथ ने शुरू की थी, मुख्यमंत्री बनने के बाद भी उसका क्रम नहीं टूटा है। इस बार भी वह रविवार को गांव पहुंचकर वनटांगियों के साथ दीपोत्सव मनाएंगे। शहर मुख्यालय से करीब 15 किलोमीटर दूर स्थित इस गांव में मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।