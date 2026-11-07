खोराबार टाउनशिप एवं मेडिसिटी परियोजना: गोरखपुर में 1600 फ्लैट तैयार, अब लोकार्पण का इंतजार

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। खोराबार टाउनशिप के आवंटियों को अपने घर में दीपावली मनाने का इंतजार भले ही थोड़ा और करना पड़े, लेकिन उनके आशियाने तैयार होने की राह लगभग पूरी हो चुकी है। गोरखपुर विकास प्राधिकरण (जीडीए) ने ईडब्ल्यूएस, एलआइजी और मिनी एमआइजी श्रेणी के करीब 1600 फ्लैट तैयार कर लिए हैं।

पहले दीपावली के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों इन फ्लैट के आवंटियों को चाबी सौंपकर कब्जा दिलाने की तैयारी थी। इसके लिए भव्य समारोह आयोजित करने की योजना बनाई गई थी, लेकिन अभी मुख्यमंत्री का कार्यक्रम निर्धारित नहीं हो सका है। ऐसे में अब अगले माह आवंटियों को कब्जा देने की कार्रवाई होने की संभावना है।

खास बात यह है कि पहले चरण में तैयार 1600 फ्लैट का कब्जा देने के साथ ही बाकी बचे करीब 400 फ्लैट का निर्माण भी पूरा कराने पर जोर दिया जा रहा है। जीडीए ने अब सभी आवंटियों को एक साथ कब्जा देने का निर्णय लिया है, ताकि किसी को अपने घर के लिए अलग से इंतजार न करना पड़े। जीडीए उपाध्यक्ष अभिनव गोपाल के अनुसार, बचे हुए फ्लैट भी लगभग तैयार हो चुके हैं। इनमें फिनिशिंग का काम चल रहा है। इसे जल्द पूरा कराने के निर्देश दिए गए हैं।