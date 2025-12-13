उड़ानों में विलंब होने पर एयरलाइन उपलब्ध कराएगी यात्रियों को जलपान, कोहरे से निपटने की भी हुई समीक्षा

जागरण संवाददाता, अयोध्या। महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा के सभागार में कोहरे को लेकर समन्वय बैठक एयरपोर्ट निदेशक धीरेंद्र सिंह की अध्यक्षता में हुई, जिसमें कोहरे की स्थिति से निपटने के लिए अब तक की गई तैयारियों की समीक्षा की गई।

उड़ानों में देरी अथवा निरस्तीकरण की स्थिति में आपसी समन्वय तथा यात्रियों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के उपायों पर विस्तार से चर्चा की गई।

निदेशक ने निर्देश दिया कि यदि किसी उड़ान में एक घंटे से अधिक की देरी होती है तो संबंधित एयरलाइंस यात्रियों को भोजन व जलपान उपलब्ध कराए।

यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए टर्मिनल भवन में बैठने की क्षमता बढ़ाने, उड़ानों के क्रम व टर्मिनल के भीतर भीड़ प्रबंधन पर विचार किया गया।

जिला प्रशासन के समन्वय से यह सुनिश्चित करने पर भी सहमति बनी कि कोहरे के कारण यदि उड़ानें निरस्त होती हैं तो होटल यात्रियों से मनमाना शुल्क नहीं वसूलें।

बैठक में एयर ट्रैफिक कंट्रोल प्रभारी अवधेश कुमार सिंह, सीआईएसएफ के रविंद्र सिंह, टर्मिनल प्रभारी जयंतो नियोगी आदि उपस्थित रहे।