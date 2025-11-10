अयोध्या में जीआईसी में बनेगी AI आधारित ‘ड्रीम’ लैब, डेढ़ करोड़ की लागत से होगा निर्माण
अयोध्या के राजकीय इंटर कॉलेज में डेढ़ करोड़ की लागत से एआई आधारित 'ड्रीम लैब' बनेगी। टाटा कंपनी द्वारा निर्मित यह लैब, छात्रों को तकनीकी रूप से सशक्त बनाएगी और उन्हें वैश्विक बाजार के लिए तैयार करेगी। शिक्षा विभाग और टाटा कंपनी के बीच एमओयू साइन हो चुका है, और जल्द ही निर्माण कार्य शुरू होगा। यहाँ छात्र नवाचार, तकनीकी समाधान और डिजिटल टूल डिजाइन सीखेंगे।
प्रवीण तिवारी, अयोध्या। विकसित भारत-2047 की नींव पड़ने लगी है। इसी दृष्टि से माध्यमिक शिक्षालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को तकनीक से समृद्ध करने की तैयारी है। इसके लिए राजकीय इंटर कालेज में एक ड्रीम लैब का निर्माण किया जाएगा। इस पर डेढ़ करोड़ रुपये खर्च होंगे। लैब का निर्माण टाटा कंपनी करेगी। यह अयोध्या मंडल की एकमात्र आधुनिकतम लैब होगी। इसमें देश को विकसित करने के लिए किशोर तैयार किए जाएंगे।
विद्यार्थियों को वैश्विक मार्केट से स्पर्धा करने के लिए आधुनिक रूप से दक्ष बनाया जाएगा। टाटा के अधिकारियों ने शनिवार को राजकीय इंटर कॉलेज में इसी सिलसिले में निरीक्षण किया। यहां के छह कमरों को कंपनी को आवंटित किए जाने का प्रस्ताव है।
इसके पहले शिक्षा विभाग व टाटा कंपनी के बीच एमओयू भी साइन किया जा चुका है। कुछ माह में निर्माण की शुरुआत होगी। टाटा कंपनी लैब का निर्माण कर इसे विद्यालय को हैंडओवर करेगी।
लैब में विद्यार्थियों को नवाचार के लिए प्रेरणा दी जाएगी। तकनीकी समस्याओं के निस्तारण का हुनर भी सिखाया जाएगा। विभिन्न डिजिटल टूल की डिजाइन के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। टेक सेवा विद्यार्थी तैयार किए जाएंगे और उनमें निर्णय क्षमता को बढ़ाना व तार्किक बनाना भी इस लैब निर्माण का मुख्य उद्देश्य है।
इसके साथ ही साथ टूल डिजाइन इनोवेशन, ड्रोन टेक्नाेलॉजी, ऑटोमोबाइल व इलेक्ट्रिक व्हीकल, प्रोसेस कंट्रोल एवं ऑटोमेशन आदि विषय में छात्र पारंगत बन सकेंगे।
जिला विद्यालय निरीक्षक डॉ. पवन कुमार तिवारी ने बताया कि माध्यमिक शिक्षा विभाग और टाटा कंपनी के बीच परस्पर समझौता पत्र भी हस्ताक्षरित हो चुका है। लैब में आधुनिक विज्ञान के विषयों की पढ़ाई भी नवीनतम रूप में होगी।
