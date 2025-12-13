Language
    अयोध्या में 41 हजार उपभोक्ताओं ने राहत योजना में जमा किए 37.48 करोड़ रुपये, 280 मामलों का भी हुआ रजिस्ट्रेशन

    By Lavlesh Kumar Mishra Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 10:29 PM (IST)

    अयोध्या में 41 हजार बिजली उपभोक्ताओं ने राहत योजना के तहत 37.48 करोड़ रुपये जमा किए। इसके अतिरिक्त, 280 मामलों का पंजीकरण भी किया गया है। इस योजना से ...और पढ़ें

    राहत योजना में 41 हजार 972 उपभोक्ताओं ने जमा किए 37.48 करोड़ रुपये।

    जागरण संवाददाता, अयोध्या। बिजली बिल राहत योजना 2025-26 का अयोध्या जोन में उत्साहवर्द्धक परिणाम सामने आ रहे हैं। एक दिसंबर को योजना का प्रथम चरण लागू होने के बाद 13 दिनों में पांचों जिलों में कुल 41 हजार 972 बकायेदार उपभोक्ताओं ने पंजीकरण करा कर अपना बकाया बिजली बिल जमा किया है। अब तक कुल 37 करोड़ 48 लाख रुपये का राजस्व जमा हुआ है।

    मुख्य अभियंता विद्युत वितरण, अयोध्या जोन बृजेश कुमार ने बताया कि चोरी के कुल 280 मामलों का भी पंजीकरण हुआ है और 59 लाख रुपये एसेसमेंट शुल्क व 12 लाख रुपये शमन शुल्क जमा हुआ है।

    उन्होंने बताया कि सुलतानपुर जिले में सर्वाधिक दस हजार 877 उपभोक्ताओं ने पंजीकरण के बाद नौ करोड़ 89 लाख रुपये जमा किए हैं।

    अंबेडकरनगर में सात हजार 666 उपभोक्ताओं ने आठ करोड़ 13 लाख, अयोध्या में सात हजार 546 उपभोक्ताओं ने पांच करोड़ 69 लाख, अमेठी में आठ हजार 155 उपभोक्ताओं ने साढ़े सात करोड़ और बाराबंकी में सात हजार 728 उपभोक्ताओं ने छह करोड़ 27 लाख रुपये जमा किए हैं।