PCF केंद्र में खाद ना मिलने पर किसानों ने किया हंगामा, ताला लगाकर भाग रहे सचिव को पकड़कर ऐसे सिखाया सबक
किसानों को पीसीएफ केंद्र पर खाद नहीं मिलने के कारण उन्होंने हंगामा किया। केंद्र में ताला लगाकर भाग रहे सचिव को किसानों ने पकड़ लिया और उसे सबक सिखाया। खाद की कमी के कारण किसानों में भारी आक्रोश है और वे विरोध प्रदर्शन करने पर मजबूर हो गए।
संवाद सूत्र,जागरण, अछल्दा । महेवा मार्ग स्थित बैसोली गांव की पीसीएफ केंद्र पर गुरुवार को खाद को लेकर किसानों ने हंगामा किया। जिसको देखते हुए केंद्र प्रभारी(सचिव) ने खाद वितरण के लिए मना कर दिया और ताला बंद कर जाने लगा। इस दौरान किसानों ने घेर लिया और उसका शर्ट का कालर खीचने लगे।
वह पास के खेत की तरफ भागे। तभी किसानों ने उसके साथ मारपीट कर दी। किसी तरह केंद्र प्रभारी वहां से निकला और थाना पहुंचकर पुलिस को तहरीर दी। पुलिस ने केंद्र प्रभारी का चिकित्सीय परीक्षण करवाया। इस दौरान एक दर्जन से अधिक महिलाएं थी।।
पीसीएफ बेसोंली में कृष्ण कुमार केद्र प्रभारी(सचिव) के पद पर तैनात है। केंद्र में गुरुवार को डीएपी खाद 300 बोरी स्टाक में थी। केंद्र पर करीब 10 बजे प्रभारी पहुंचे और पुलिस की मौजूदगी में 52 टोकन वितरण किए। इस बीच किसान बड़ी संख्या में पहुंच गए और हंगामा करने लगे। वहीं किसानों का आरोप था कि अपने लोगो को टोकन दिए जा रहे। जबकि प्रभारी का कहना था कि टोकन वितरण कागजातों के आधार पर किए जा रहे।
महिलाओं को किया आगे
कुछ लोगो ने महिलाओं को आगे कर दिया। पुलिस ने किसानों को समझायाा। लेकिन भीड़ अधिक होने के चलते प्रभारी ने वितरण बंद कर केंद्र पर ताला लगा दिया। इस दौरान केंद्र प्रभारी की शर्ट का कालर खींचकर मारपीट का प्रयास किसानों किया। इस दौरान केंद्र प्रभारी खेत की तरफ भागे। इस दौरान किसानों व महिलाओं ने घेर लिया और मारपीट कर दी।
मौजूद कुछ लोगो ने किसी तरह सुरक्षित निकाला। केंद्र प्रभारी ने बताया कि कुछ किसान एक साथ कई बोरी मांग रहे थे। कुछ किसान महिलाओं को भेजकर बिना आईडी के बोरी लेना चाहते थे। सचिव के साथ खेत में मारपीट के दौरान भगदड़ का वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया पर प्रचलित हो गया।
वीडियो का लिया संज्ञान
सहायक आयुक्त एवं निबंधक सहकारिता संजीव कुमार गौतम ने वीडियो का संज्ञान लेकर उच्चाधिकारियों समेत पुलिस को जानकारी दी है। पुलिस ने केंद्र प्रभारी को सीएचसी ले जाकर मेडिकल करवाया। थाना प्रभारी पंकज मिश्रा ने बताया कि मेडिकल कराकर तहरीर के आधार पर जांच कर कार्रवाई की जाएंगी।
केंद्र पर पुलिस मौजूद थी। भीड़ अधिक थी। जिसकी बजह से खाद वितरण रोका गया था। तभी भीड़ उग्र हो गई। कई किसानों ने महिलाओं को आगे कर दिया। मेरे साथ मारपीट कर दी गई। इस माहौल में वह काम नहीं कर सकते है। - कृष्ण कुमार, केंद्र प्रभारी
