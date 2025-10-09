मंदिर का रास्ता पूछने के बहाने बुजुर्ग को बाइक पर बैठाया, और कर दिया ये बड़ा कांड

संवाद सहयोगी, बिधूना। गांव चिरकुआ निवासी वृद्ध नातिन की सगाई कार्यक्रम के लिए बैंक से रुपये निकालकर आ रहे थे। रास्ते में बाइक सवार ने उन्हें रोक लिया। दुर्गा मंदिर का रास्ता पूछने के बहाने अपनी बाइक पर बैठा लिया। इसी दौरान उनकी जेब काटकर 13 हजार रुपये पार कर दिए। पूरा मामला सीसी कैमरों में कैद हो गया। जानकारी के बाद पहुंची पुलिस ने सीसी कैमरे खंगाले।

चिरकुआ गांव निवासी 75 वर्षीय कुंवरपाल की नातिन आकांक्षा की रविवार को ग्वालियर में सगाई है। जिसके लिए वृद्ध ने मंगलवार को भरथना रोड स्थित स्टेट बैंक की मिनी शाखा से 13 हजार रुपये निकालकर भगतसिंह चौराहे की ओर आये। तभी चौराहे पर ही बाइक सवार दो युवक आये और उनसे दुर्गा मंदिर जाने का रास्ता पूछा।

वापस छोड़ने की कही बाद वृद्ध ने बताया लेकिन उन युवकों ने मंदिर तक साथ चलने की बात कही। कहा कि उन्हें वापस वहीं छोड देंगे। बाइक सवारों पर भरोसा करके वृद्ध बाइक पर पीछे बैठ गया। दुर्गा मंदिर पर ले जाकर वापस वृद्ध को भगतसिंह चौराहे पर छोड गए।