महिला यूट्यूबर ने PM मोदी और CM योगी को लेकर कही ये भद्दी बात, घर पहुंची पुलिस तो...

जागरण संवाददाता, औरैया। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी को सिलिंडर से उड़ा देने की धमकी देने वाली बेला कस्बा निवासी यूट्यूबर आकांक्षा ने पुलिस पहुंचने पर गुरुवार को दूसरा वीडियो बनाकर सभी से माफी मांग ली।

युवती ने अपने पहले वीडियो में महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल करते हुए तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। बेला थानाध्यक्ष गंगादास गौतम ने बताया कि युवती के दोनों वीडियो को देखा व सुना गया है। उसने अपनी गलती मानते हुए माफी मांगी है।