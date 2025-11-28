महिला यूट्यूबर ने PM मोदी और CM योगी को लेकर कही ये भद्दी बात, घर पहुंची पुलिस तो...

Language
    By Shiv Govind Mishraa Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 06:00 AM (IST)

    बेला कस्बा की यूट्यूबर आकांक्षा ने प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी को सिलिंडर से उड़ा देने की धमकी देने वाले पहले वीडियो के बाद पुलिस की कार्रवाई के बीच गुरुवार को दूसरा वीडियो बनाकर माफी मांगी। थाना अध्यक्ष ने बताया कि उसने अपनी गलती स्वीकार की और माफी प्रकट की।    

    जागरण संवाददाता, औरैया। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी को सिलिंडर से उड़ा देने की धमकी देने वाली बेला कस्बा निवासी यूट्यूबर आकांक्षा ने पुलिस पहुंचने पर गुरुवार को दूसरा वीडियो बनाकर सभी से माफी मांग ली। 

    युवती ने अपने पहले वीडियो में महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल करते हुए तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। बेला थानाध्यक्ष गंगादास गौतम ने बताया कि युवती के दोनों वीडियो को देखा व सुना गया है। उसने अपनी गलती मानते हुए माफी मांगी है।

    भविष्य में ऐसा करने पर मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। आकांक्षा ने पहले वीडियो में कहा था कि पीएम व सीएम ने जो सिलिंडर दिए हैं, उसी से बांधकर उन्हें उड़ा दो। प्रधानमंत्री की मां व पत्नी पर भी आपत्तिजनक टिप्पणी की थी।