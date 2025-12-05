यूपी में डांट से नाराज होकर युवक टावर पर चढ़ा, लाउडस्पीकर से समझाया गया; 3 घंटे चला ड्रामा
औरैया के पुरवा नया गांव में एक युवक पारिवारिक कहासुनी के बाद हाईटेंशन लाइन के टावर पर चढ़ गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और लाउडस्पीकर के मा ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, औरैया। थाना क्षेत्र के गांव पुरवा नया में शुक्रवार दोपहर एक युवक घर में किसी बात को लेकर हुई कहासुनी से नाराज होकर घर से कुछ दूरी पर खेत में लगे हाईटेंशन लाइन के टावर पर चढ़ गया।
इसके बाद ग्रामीणों द्वारा मामले की जानकारी पुलिस को दी गई।युवक काफी ऊंचाई पर चढ़ गया था जिसके लिए पुलिस ने लाउडस्पीकर से समझाकर किसी तरह उसे समझाया। पुलिस का कहना है कि स्वजन की डांट से युवक नाराज था। जिस वजह से उसने ऐसा किया।
गांव नया पुरवा निवासी 20 वर्षीय विकास पुत्र चंद्रभान ने किसी बात को लेकर अपनी चचेरी बहन को डांट दिया। इसके बाद स्वजन ने युवक को डांट दिया। इसी बात पर वह घर के पास खेत में लगे हाईटेंशन टावर पर चढ़ गया। कई घंटों तक ऊंचाई पर धातु की बीम पर बैठा रहा। ग्रामीणों समेत स्वजन द्वारा उसे जोर की आवाज में।
उतरने को कहा गया लेकिन युवक काफी ऊंचाई पर होने के कारण उसके पास आवाज नहीं पहुंच रही थी। इसके बाद पहुंची पुलिस ने लाउडस्पीकर की मदद से उसे समझा बुझाकर शांत कर करीब तीन घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद नीचे उतारा इसके बाद पुलिस प्रशासन ने राहत की सांस ली। लोगों का कहना रहा कि लाख चिल्लाने पर नीचे उतरने को युवक तैयार नहीं हुआ।
उसकी इस हरकत से इलाके में बिजली कटौती और किसी भी अनहोनी की आशंका बनी हुई थी। सूचना मिलते ही बेला थानाध्यक्ष गंगा दास गौतम पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे।
उन्होंने सबसे पहले टावर के आसपास भीड़ को नियंत्रित किया और सुरक्षा घेरा बनवाया। पुलिस टीम ने युवक से बातचीत शुरू करने के लिए लाउडस्पीकर का प्रयोग किया और लगातार उसे समझाने का प्रयास किया। गंगादास गौतम ने बताया कि कड़ी मशक्कत और अथक प्रयासों के बाद युवक को नीचे उतारा जा सका।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।