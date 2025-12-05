यूपी में डांट से नाराज होकर युवक टावर पर चढ़ा, लाउडस्पीकर से समझाया गया; 3 घंटे चला ड्रामा

जागरण संवाददाता, औरैया। थाना क्षेत्र के गांव पुरवा नया में शुक्रवार दोपहर एक युवक घर में किसी बात को लेकर हुई कहासुनी से नाराज होकर घर से कुछ दूरी पर खेत में लगे हाईटेंशन लाइन के टावर पर चढ़ गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इसके बाद ग्रामीणों द्वारा मामले की जानकारी पुलिस को दी गई।युवक काफी ऊंचाई पर चढ़ गया था जिसके लिए पुलिस ने लाउडस्पीकर से समझाकर किसी तरह उसे समझाया। पुलिस का कहना है कि स्वजन की डांट से युवक नाराज था। जिस वजह से उसने ऐसा किया।

गांव नया पुरवा निवासी 20 वर्षीय विकास पुत्र चंद्रभान ने किसी बात को लेकर अपनी चचेरी बहन को डांट दिया। इसके बाद स्वजन ने युवक को डांट दिया। इसी बात पर वह घर के पास खेत में लगे हाईटेंशन टावर पर चढ़ गया। कई घंटों तक ऊंचाई पर धातु की बीम पर बैठा रहा। ग्रामीणों समेत स्वजन द्वारा उसे जोर की आवाज में।

उतरने को कहा गया लेकिन युवक काफी ऊंचाई पर होने के कारण उसके पास आवाज नहीं पहुंच रही थी। इसके बाद पहुंची पुलिस ने लाउडस्पीकर की मदद से उसे समझा बुझाकर शांत कर करीब तीन घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद नीचे उतारा इसके बाद पुलिस प्रशासन ने राहत की सांस ली। लोगों का कहना रहा कि लाख चिल्लाने पर नीचे उतरने को युवक तैयार नहीं हुआ।