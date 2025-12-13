UP के इस मंदिर को एक करोड़ से चमकाएगी योगी सरकार, पर्यटन विभाग और आर्किटेक्ट टीम ने किया इंस्पेक्शन

जागरण संवाददाता, औरैया। सहायल क्षेत्र के गांव नवी मोहन में स्थित गंगा बाबा के मंदिर में सरकार एक करोड़ से सुंदरीकरण कराएगी। इसके लिए बजट आवंटित होते ही पर्यटन विभाग और आर्किटेक्ट टीम ने शुक्रवार देर शाम मंदिर का निरीक्षण किया।

अकबर लोकसभा सीट कानपुर देहात के सांसद देवेंद्र सिंह भोले के प्रयासों से ग्राम पंचायत नवी मोहन स्थित गंगा बाबा मंदिर का जीर्णोद्वार होने वाला है। इसके लिए एक करोड़ रुपये सरकार से जारी कर दिए गए है। स्थानीय निवासी और पूर्व शिक्षक रमेश भदौरिया बताते है कि मंदिर पृथ्वीराज चौहान युग के समकालीन है।