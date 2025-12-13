Language
    UP के इस मंदिर को एक करोड़ से चमकाएगी योगी सरकार, पर्यटन विभाग और आर्किटेक्ट टीम ने किया इंस्पेक्शन

    By Jitendra Kumar Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 02:00 AM (IST)

    सहायल क्षेत्र के नवी मोहन गांव स्थित गंगा बाबा मंदिर के सुंदरीकरण के लिए सरकार एक करोड़ रुपये खर्च करेगी। बजट आवंटन के बाद पर्यटन विभाग और आर्क ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, औरैया। सहायल क्षेत्र के गांव नवी मोहन में स्थित गंगा बाबा के मंदिर में सरकार एक करोड़ से सुंदरीकरण कराएगी। इसके लिए बजट आवंटित होते ही पर्यटन विभाग और आर्किटेक्ट टीम ने शुक्रवार देर शाम मंदिर का निरीक्षण किया।

    अकबर लोकसभा सीट कानपुर देहात के सांसद देवेंद्र सिंह भोले के प्रयासों से ग्राम पंचायत नवी मोहन स्थित गंगा बाबा मंदिर का जीर्णोद्वार होने वाला है। इसके लिए एक करोड़ रुपये सरकार से जारी कर दिए गए है। स्थानीय निवासी और पूर्व शिक्षक रमेश भदौरिया बताते है कि मंदिर पृथ्वीराज चौहान युग के समकालीन है।

    यहां कुड़हर राज्य के राजा की छावनी थी। गंगा बाबा इस राज्य के कुल देवता भी थे। इसके बाद यह स्थान आसपास के लोगों के लिए आस्था का केंद्र बनता गया। गुरु पूर्णिमा पर विशाल भंडारा होता है। अन्य धार्मिक आयोजन समय समय पर होते रहते हैं। सहार ब्लाक प्रमुख आकाश कुमार ऋषि ने भी बजट के संबंध में प्रयास किए थे।