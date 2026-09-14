UP में इन 30 जिलों में नहीं बिकेंगे ये 11 कीटनाशक, न ही किसान बासमती धान में कर सकेंगे प्रयोग

संवाद सहयोगी, ककोर (औरैया)। बासमती चावल में कीटनाशकों के अवशेष निर्धारित अधिकतम अवशेष स्तर (एमआरएल) से अधिक मिलने के कारण इसके निर्यात पर पड़ रहे प्रभाव को देखते हुए शासन ने बासमती धान में 11 कीटनाशकों के प्रयोग पर रोक लगा दी है।

जिला कृषि रक्षा अधिकारी दुर्गेश कुमार सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश में उत्पादित बासमती चावल को जीआइ टैग प्राप्त है और औरैया भी इसके चयनित क्षेत्रों में शामिल है। अगस्त माह में निर्देश जारी किए जा चुके हैं। धान उत्पादक जिलों में मध्य व पश्चिम के जिले, बरेली मंडल, पूर्वांचल क्षेत्र के जिले शामिल हैं। जिनके लिए यह आदेश हुआ है।