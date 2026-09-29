औरैया में खेत में पानी भरे गड्ढे में नहाते समय डूबने से दो बच्चों की मौत
औरैया के देईपुर गांव में खेत पर पानी भरे गड्ढे में नहाते समय दो बच्चे डूब गए। स्वजनों और ग्रामीणों ...और पढ़ें
HighLights
औरैया के देईपुर गांव में दो बच्चे पानी में डूबे
खेत पर पानी भरे गड्ढे में नहाते समय हुई घटना
अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने मृत घोषित किया
जागरण संवाददाता, औरैया। ऐरवाकटरा थाना क्षेत्र अंतर्गत गांव देईपुर में खेत पर पानी भरे गड्ढे में नहाते समय दो बच्चे डूब गए। घटना की जानकारी पर पहुंचे स्वजन ने ग्रामीणों की मदद से उन्हें निकाला। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए। जहां के चिकित्सक ने उन्हें मृत बता दिया।
सीओ बिधूना पी. पुनीत मिश्र व थानाध्यक्ष गंगादास गौतम समेत पुलिसकर्मी घटनास्थल पर मौजूद रहे। घटना मंगलवार दोपहर करीब साढ़े तीन बजे की है। गांव देईपुर निवासी 10 वर्षीय आर्यन पुत्र राजीव और सात वर्षीय कृष्णा पुत्र अनिल पानी भरे गड्ढे में नहा रहे थे। दोनों खेतों पर गए थे। जहां बीते दिनों हुई बारिश के चलते गड्ढे व खेत में पानी भरा था।
गहराई न समझ पाने की वजह से दोनों पानी में डूब गए। जब तक लोग दोनों को निकालने के लिए पहुंचे तब तक उनकी जान जा चुकी थी। घटना पता लगने पर बिधूना एसडीएम कमल कुमार सिंह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे। घटना की जानकारी पुलिस से ली। उधर, आर्यन और कृष्णा की मौत पर उनके स्वजन का हाल बेहाल रहा। ग्रामीणों की भीड़ जमा रही।
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