Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    औरैया में निर्माणाधीन मंदिर देखने गए पिता-पुत्र करंट लगने से नीचे गिरे, बेटे की मौत

    By Shashank Singh Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sun, 30 Nov 2025 07:56 PM (IST)

    औरैया के कुचैला गांव में निर्माणाधीन मंदिर देखने गए पिता-पुत्र हाईटेंशन तार की चपेट में आने से घायल हो गए। रास्ते में बच्चे की मौत हो गई, जबकि पिता अस्पताल में भर्ती हैं। परिजनों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है, उनका कहना है कि शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, औरैया। गांव कुचैला में रविवार सुबह करीब 10 बजे मकान की छत पर बन रहे मंदिर को देखने के लिए गए युवक अपने दो वर्षीय पुत्र को लेकर गया। इस दौरान ऊपर से निकली 11 हजार केवीए की हाईटेंशन लाइन से उसका सिर छू गया। करंट लगते ही पिता-पुत्र छत से नीचे बाहर सड़क पर जा गिरे। हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उन्हें उपचार के लिए उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई ले जाने के लिए स्वजन निकले। रास्ते में बच्चे की मौत हो गई। उसका शव लेकर स्वजन गांव आ गए। पिता को अस्पताल में भर्ती कराया गया। स्वजन का आरोप है कि हाईटेंशन लाइन से होने वाले खतरे के संबंध में कई बार बिजली विभाग को अवगत कराया गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई।

    बताया गया कि रविवार की सुबह 45 वर्षीय श्यामवीर पुत्र सोनलाल अपने दो वर्षीय पुत्र रितिक को गोद में लिए छत पर बन रहे मंदिर का काम देख रहे थे। मजदूर व राजमिस्त्री को उनके कार्यों को समझाने के दौरान श्यामवीर का सिर हाईटेंशन लाइन के तार से छू गया। करंट लगते ही वह बेटे समेत छत से बाहर सड़क पर जा गिरे।

    हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। यह देख काम कर रहे मजदूरों ने चिल्लाते हुए लोगों को बुलाया। पिता-पुत्र को उपचार के लिए उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई के लिए निकले। रास्ते में बच्चे की मौत हो गई। श्यामवीर का उपचार सैफई में चल रहा है। बच्चे का शव गांव लाया गया।

    मासूम की दादी हरप्यारी, मां अर्चना, बहन सुभि समेत परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। ग्रामीणों ने बताया कि श्यामवीर का इकलौता पुत्र रितिक था। वह घर की छत पर राधा कृष्ण का मंदिर बनवा रहा है। प्लास्टर का कार्य हो रहा था। जिसे देखने गए थे। ऐरवाकटरा थानाध्यक्ष जीतमल चौधरी व बिजली विभाग के जेई कुलवंत सिंह ने बताया कि उन्हें घटना की जानकारी नहीं है।