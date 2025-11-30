औरैया में निर्माणाधीन मंदिर देखने गए पिता-पुत्र करंट लगने से नीचे गिरे, बेटे की मौत

जागरण संवाददाता, औरैया। गांव कुचैला में रविवार सुबह करीब 10 बजे मकान की छत पर बन रहे मंदिर को देखने के लिए गए युवक अपने दो वर्षीय पुत्र को लेकर गया। इस दौरान ऊपर से निकली 11 हजार केवीए की हाईटेंशन लाइन से उसका सिर छू गया। करंट लगते ही पिता-पुत्र छत से नीचे बाहर सड़क पर जा गिरे। हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उन्हें उपचार के लिए उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई ले जाने के लिए स्वजन निकले। रास्ते में बच्चे की मौत हो गई। उसका शव लेकर स्वजन गांव आ गए। पिता को अस्पताल में भर्ती कराया गया। स्वजन का आरोप है कि हाईटेंशन लाइन से होने वाले खतरे के संबंध में कई बार बिजली विभाग को अवगत कराया गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई।

बताया गया कि रविवार की सुबह 45 वर्षीय श्यामवीर पुत्र सोनलाल अपने दो वर्षीय पुत्र रितिक को गोद में लिए छत पर बन रहे मंदिर का काम देख रहे थे। मजदूर व राजमिस्त्री को उनके कार्यों को समझाने के दौरान श्यामवीर का सिर हाईटेंशन लाइन के तार से छू गया। करंट लगते ही वह बेटे समेत छत से बाहर सड़क पर जा गिरे।

हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। यह देख काम कर रहे मजदूरों ने चिल्लाते हुए लोगों को बुलाया। पिता-पुत्र को उपचार के लिए उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई के लिए निकले। रास्ते में बच्चे की मौत हो गई। श्यामवीर का उपचार सैफई में चल रहा है। बच्चे का शव गांव लाया गया।