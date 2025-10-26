औरैया में PRD जवान की बेटी के ATM से रुपये निकालने वाले तीन पकड़े गए, मुठभेड़ में लगी गोली
पुलिस के साथ मुठभेड़ में तीन बदमाश गिरफ्तार किए गए और एक घायल हुआ। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी जिसके आधार पर घेराबंदी की गई। बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की जिसके बाद मुठभेड़ हुई। पुलिस ने बदमाशों से हथियार भी बरामद किए हैं और मामले की जांच जारी है। घायल बदमाश का अस्पताल में इलाज चल रहा है।
जागरण संवाददाता, औरैया। बिधूना में 25 सितंबर को पीआरडी जवान की बेटी से एटीएम में रुपये निकालने के दौरान कुछ लोगों ने डेबिट कार्ड बदलकर एक लाख रुपये पार कर दिए थे। मामले में पुलिस ने तीन आरोपितों को मुठभेड़ के दौरान शनिवार रात गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान एक आरोपित के पैर में गोली लगी है। जिसे पुलिस ने सीएचसी में भर्ती करवाया।
एसओजी और बिधूना पुलिस शनिवार रात अछल्दा मार्ग चेकिंग पर चेकिंग रहे थे। तभी गांव मिश्रीपुर के सामने मंदिर के पास रखी ईंटों के पीछे तीन युवक छिपे बैठे थे। पुलिस को देखकर तीनों जंगल की तरफ भागने लगे और पुलिस टीम पर जान से मारने के नियत फायर झोंक दिया। पुलिस ने आत्मरक्षा में बचाव करते हुए जवाबी फायरिंग की।
जिसमें एक युवक के दाहिने पैर में गोली लगी। पूछताछ में उसने अपना नाम प्रेम राठौर निवासी इटौरा थाना मटसेना जनपद फिरोजाबाद बताया। उसके दो साथी जंगल की तरफ भागने लगे। जिन्हें पुलिस टीम कांबिंग करके पकडा गया। पूछताछ में दोनों आरोपितों ने विकास शर्मा निवासी कालिंद्री विहार थाना ट्रान्स यमुना आगरा, आकाश चौहान निवासी अंगौथा कोतवाली मैनपुरी बताया। घायल आरोपित को पुलिस ने सीएचसी में भर्ती करवाया। जहां पर इलाज चल रहा है। अपर पुलिस अधीक्षक आलोक मिश्रा ने बताया कि घायल के पास एक तमंचा, दो खोखा कारतूस, एक जिंदा कारतूस और एक मिस कारतूस, 62300 रुपये और 42 एटीएम कार्ड बरामद हुए।
