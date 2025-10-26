औरैया में PRD जवान की बेटी के ATM से रुपये निकालने वाले तीन पकड़े गए, मुठभेड़ में लगी गोली

जागरण संवाददाता, औरैया। बिधूना में 25 सितंबर को पीआरडी जवान की बेटी से एटीएम में रुपये निकालने के दौरान कुछ लोगों ने डेबिट कार्ड बदलकर एक लाख रुपये पार कर दिए थे। मामले में पुलिस ने तीन आरोपितों को मुठभेड़ के दौरान शनिवार रात गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान एक आरोपित के पैर में गोली लगी है। जिसे पुलिस ने सीएचसी में भर्ती करवाया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

एसओजी और बिधूना पुलिस शनिवार रात अछल्दा मार्ग चेकिंग पर चेकिंग रहे थे। तभी गांव मिश्रीपुर के सामने मंदिर के पास रखी ईंटों के पीछे तीन युवक छिपे बैठे थे। पुलिस को देखकर तीनों जंगल की तरफ भागने लगे और पुलिस टीम पर जान से मारने के नियत फायर झोंक दिया। पुलिस ने आत्मरक्षा में बचाव करते हुए जवाबी फायरिंग की।