बिजली बिल नहीं भरा तो होगी बत्ती गुल, मीटर से ही कट जाएगा कनेक्शन; यूपी में नई व्यवस्था लागू

जागरण संवाददाता, औरैया। बकाया वसूलने के लिए अभी तक लाइनमैन को इधर से उधर भटकते हुए उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटने पड़ते हैं। बकायेदारी बढ़ती है तो समस्या ज्यादा होती है। अब बकायेदार बिना बिजली भुगतान के बिजली का उपयोग नहीं कर पाएंगे।

पारदर्शी व गुणवत्तापरक बिजली खर्च व समय पर भुगतान करने की व्यवस्था आपके घर पर लगे स्मार्ट मीटर में दी गई है। बिल बकाया होने पर कनेक्शन काटने लाइनमैन नहीं जाएंगे खुद से बत्ती गुल हो जाएगी। दिसंबर 2023 से जीनस कंपनी ने जनपद में स्मार्ट मीटर लगाने का काम शुरू किया। अभी तक लगभग 11 हजार मीटर लगाए जा चुके हैं। औरैया व दिबियापुर डिवीजन के करीब ढाई लाख उपभोक्ताओं के घरों प्रतिष्ठानों पर स्मार्ट मीटर लगाने का काम मार्च 2026 तक पूरा होना है।

काम पूरा होने के बाद मीटर में रिचार्ज सिस्टम लागू होना भी संभव है, जितने का रिचार्ज कराएंगे, उतनी ही बिजली खर्च कर पाएंगे। बकायेदारों की कोई भी जुगाड़ काम नहीं आएगी। बड़े बकायेदारों के घरों की बिजली कभी भी गुल हो सकती है। अभी जो भी स्मार्ट मीटर लगे हैं, जो बकायादार है, अगर उन्होंने बिजली का बिल जमा नहीं किया तो ऑनलाइन कंप्यूटर से ही कनेक्शन काट दिया जाएगा। वह बिजली का उपयोग नहीं कर पाएंगे।