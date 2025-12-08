चकमा देने के लिए कार पर लगाई थी लाल-नीली बत्ती, जाली व नकली नोटों के साथ छह टप्पेबाज गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, औरैया। सदर कोतवाली, एसओजी व सर्विलांस टीम ने छह टप्पेबाजों को रविवार देर रात डेढ़ बजे गिरफ्तार किया है। जिनसे 2.20 लाख के जाली नोट, 75 लाख चिल्ड्रन बैंक सदृश्य नोट, 5.7 लाख रुपये के असली नोट बरामद किए गए।

घटना में प्रयुक्त लाल-नीली बत्ती व न्यायाधीश प्लास्टिग लोगो लगी क्रेटा कार और एक न्यूज चैनल माइक आईडी मिली है। आरोपित एटा, मथुरा, नई दिल्ली व राजस्थान के रहने वाले हैं। सोमवार शाम सदर कोतवाली में एसपी अभिषेक भारती ने गिरोह का राजफाश किया। आरोपित देवकली चौकी के पास से पकड़े गए। देवकली चौकी के पास से लाल-नीली बत्ती व न्यायाधीश प्लास्टिग लोगो लगी बिना नंबर प्लेट की हुंडाई क्रेटा कार के निकलने की सूचना पुलिस को मिली थी।

घेरेबंदी करके एसओजी समेत अन्य टीम ने बैरिकेड्स पर आरोपित को रोक लिया। जिसमें 31 वर्षीय मनीष पुत्र कृष्ण कुमार पचौरी निवासी जनपद एटा, 36 वर्षीय मुनेश चंद्र पुत्र महेश चंद्र निवासी जनपद एटा, 25 वर्षीय राहुल पुत्र संजीव शर्मा निवासी जनपद मथुरा, मथुरा के ही 20 वर्षीय दिलीप पुत्र पूरन सिंह, 28 वर्षीय आकाश विचपुरिया पुत्र सुशील गुप्ता निवासी नई दिल्ली व 44 वर्षीय इंद्रजीत यादव पुत्र छज्जूराम निवासी जिला अलवर राजस्थान को गिरफ्तार किया गया। आरोपितों के कब्जे से जाली व चिल्ड्रन बैंक के नकली नोट मिले।

आरोपितों ने पूछताछ में बताया कि हम लोग इंटरनेट मीडिया इंस्टाग्राम के जरिये लोगों को लालच देकर एक लाख असली रुपये के बदले में चार लाख नकली नोट देने की बात कहते थे। हमारे पास से जो 500 के नोट तलाशी में मिले हैं, यह सभी नकली नोट हैं।

काले बैग से जो 500 के असली नोट मिले हैं यह लोगों को नकली नोट देकर प्राप्त किए हुए हैं। जो नोट ब्राउन बैग से मिले हैं वह बच्चों के खेलने वाले नोट हैं। जो व्यक्ति हमारे जाल में फंस जाता था, उसे हम कोई जगह चिह्नित करके रुपये बदलने के लिए बुलाते थे।