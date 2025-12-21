औरेया में रेलवे ओवरब्रिज के लिए 73.42 करोड़ रुपये मंजूर, यात्रियों को मिलेगी सहूलियत
फतेहगढ़ में रेलवे स्टेशन की पूर्वी क्रासिंग 13-बी पर लगने वाले जाम की समस्या से निजात मिलने की उम्मीद है। नाबार्ड वित्त पोषित आरआइडीएफ-31 योजना के तहत ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, औरैया। रेलवे स्टेशन की पूर्वी क्रासिंग 13-बी पर लगने वाले जाम की समस्या से निजात मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। नाबार्ड वित्त पोषित आरआइडीएफ-31 योजना के तहत रेल उपरिगामी सेतु परियोजना के लिए 73 करोड़ 42 लाख 25 हजार रुपये की धनराशि स्वीकृति हो गई है।
अछल्दा-बिधूना मार्ग पर दो लेन उपरिगामी सेतु निर्माण कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश शासन अनु सचिव शिव कुमार ने प्रमुख अभियंता विकास एवं विभागाध्यक्ष लोक निर्माण विभाग को स्वीकृति पत्र भेजा है। प्रमुख रेल मार्ग पर क्रासिंग का बूम समय से न खुलने की वजह से दिन में कई बार जाम लगता है।
वाहनों के साथ पैदल राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। व्यापारियों व अन्य लोगों द्वारा वर्षों से ओवरब्रिज निर्माण की मांग हो रही थी। यहां के जनप्रतिनिधियों ने भी काफी प्रयास किए थे जो सफल साबित होते नजर आ रहे हैं। कस्बावासियों को जल्द राहत मिलेगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।