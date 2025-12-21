औरेया में रेलवे ओवरब्रिज के लिए 73.42 करोड़ रुपये मंजूर, यात्रियों को मिलेगी सहूलियत

जागरण संवाददाता, औरैया। रेलवे स्टेशन की पूर्वी क्रासिंग 13-बी पर लगने वाले जाम की समस्या से निजात मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। नाबार्ड वित्त पोषित आरआइडीएफ-31 योजना के तहत रेल उपरिगामी सेतु परियोजना के लिए 73 करोड़ 42 लाख 25 हजार रुपये की धनराशि स्वीकृति हो गई है।

अछल्दा-बिधूना मार्ग पर दो लेन उपरिगामी सेतु निर्माण कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश शासन अनु सचिव शिव कुमार ने प्रमुख अभियंता विकास एवं विभागाध्यक्ष लोक निर्माण विभाग को स्वीकृति पत्र भेजा है। प्रमुख रेल मार्ग पर क्रासिंग का बूम समय से न खुलने की वजह से दिन में कई बार जाम लगता है।