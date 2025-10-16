Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दर्दनाक घटना: 5 साल के बेटे के साथ मां ने ट्रेन के आगे कूदकर दी जान, त्योहार से पहले छाया मातम

    By Jagran News Edited By: Nitesh Srivastava
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 01:12 PM (IST)

    एक दुखद घटना में, एक माँ ने अपने पाँच वर्षीय पुत्र के साथ ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली। यह हृदयविदारक घटना त्योहारों के मौसम से पहले घटी, जिससे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आत्महत्या के कारणों का पता लगाने का प्रयास कर रही है। इस घटना से पूरे इलाके में मातम पसर गया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    मृतक पूजा का फाइल फोटो। सौजन्य- स्वजन

    संवाद सूत्र, दिबियापुर (औरेया)। परिवार कलह के चलते बुधवार रात एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। रात करीब 12 बजे मां ने मां ने पांच वर्षीय बेटे के साथ स्टेशन के पास फाटक पर कानपुर की ओर जा रही अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सूचना पर पहुची रेलवे पुलिस ने महिला व बच्चे के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उधर त्योहार पर परिवार में दो मौतें होने से कोहराम मच गया। आसपास क्षेत्र में भी गम का माहौल है।

    संत रविदास नगर मुहल्ला निवासी सुशील कुमार की 28 वर्षीय पत्नी पूजा का किसी बात को लेकर परिवार में बुधवार विवाद हो गया। जिसके चलते पत्नी अपने पांच वर्षीय बेटे दीपक के साथ रात को घर से निकल आई। पति भी पीछे-पीछे दौड़ते हुए आया।

    लेकिन रात करीब 12 बजे अप एवं डाउन लाइन के मध्य प्लेटफार्म संख्या दो पर नई दिल्ली से पटना जाने वाली अमृत भारत एक्सप्रेस के आग कूदकर जान दे दी। सूचना पर उपनिरीक्षक सोहिल राज फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। महिला व बच्चे के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिय।