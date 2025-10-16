दर्दनाक घटना: 5 साल के बेटे के साथ मां ने ट्रेन के आगे कूदकर दी जान, त्योहार से पहले छाया मातम

संवाद सूत्र, दिबियापुर (औरेया)। परिवार कलह के चलते बुधवार रात एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। रात करीब 12 बजे मां ने मां ने पांच वर्षीय बेटे के साथ स्टेशन के पास फाटक पर कानपुर की ओर जा रही अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सूचना पर पहुची रेलवे पुलिस ने महिला व बच्चे के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उधर त्योहार पर परिवार में दो मौतें होने से कोहराम मच गया। आसपास क्षेत्र में भी गम का माहौल है। संत रविदास नगर मुहल्ला निवासी सुशील कुमार की 28 वर्षीय पत्नी पूजा का किसी बात को लेकर परिवार में बुधवार विवाद हो गया। जिसके चलते पत्नी अपने पांच वर्षीय बेटे दीपक के साथ रात को घर से निकल आई। पति भी पीछे-पीछे दौड़ते हुए आया।