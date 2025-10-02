ससुराल वालों पर लगा हत्या और लाश गायब करने का आरोप, लापता महिला दो साल बाद प्रेमी के साथ मिली

औरैया में एक लापता महिला का मामला सामने आया जिसमें मायके वालों ने हत्या का आरोप लगाया था। पुलिस जांच में पता चला कि महिला अपने प्रेमी के साथ भिंड में रह रही थी। उसने बताया कि पति की मारपीट से तंग आकर घर छोड़ा था और दिल्ली में कुछ समय बिताने के बाद वह दूसरे प्रेमी के साथ चली गई जिसके साथ उसने शादी भी की।

जागरण संवाददाता, औरैया । सदर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला शादी के करीब डेढ़ साल बाद घर से लापता हो गई थी। मायके पक्ष की तरफ से एक साल पहले ससुरालीजन के खिलाफ हत्या कर शव गायब करने के आरोप में मुकदमा दर्ज करवाया था। पुलिस ने मामले की जांच की तो दो साल बाद बुधवार को भिंड के एक गांव में प्रेमी के साथ मिली। पुलिस बरामद कर थाने ले आई।

सदर थाना क्षेत्र के गांव पढ़ीन की मड़ैया निवासी अंगना देवी पत्नी हनुमत सिंह 2023 में घर से लापता हो गई थी। पति की तरफ से गुमशुदगी दर्ज कराई थी। पुलिस ने तलाश की लेकिन नहीं मिली। इसके बाद ससुरालीजन कोर्ट चले गए। कोर्ट के निर्देश पर 10 अक्टूबर 2024 को मुकदमा दर्ज करवाया। जिसमें आरोप लगाया था कि दहेज को लेकर ससुराल पक्ष ने महिला की हत्या कर दी है और उसका शव गायब कर दिया गया है।

सर्विलांस टीम की ली गई मदद मामले की जांच सीओ अशोक कुमार कर रहे थे। जांच के दौरान महिला की तलाश में सर्विलांस टीम की भी मदद ली गई। काफी प्रयासों के बाद बुधवार सुबह करीब पांच बजे उप निरीक्षक जाकिर हुसैन ने महिला को मध्य प्रदेश के भिंड जिले के थाना असावर अंतर्गत ग्राम जलालपुर से बरामद कर लिया। अंगना देवी वहां किसी दूसरे व्यक्ति के साथ रह रही थी और उसके साथ एक वर्ष का बच्चा भी है।

पूछताछ में महिला ने बताया कि पति उसके साथ पति शराब पीकर मारपीट करता था। जिससे वह घर से चली गई थी। महिला का मायका औरैया जिले के बूढ़ादाना गांव में है। इस घटना ने गांव और क्षेत्र में चर्चा का विषय बना दिया है। क्योंकि मामला हत्या की आशंका से शुरू होकर स्वयं की मर्जी से घर छोड़ने तक का था। पुलिस महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।