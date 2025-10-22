चारपाई पर सो रहे मासूम के ऊपर लेट गए बच्चे, चली गई जान, परिवार में छाया मातम

जागरण संवाददाता, औरैया। बिधूना के रामपुर में दीपावली की खुशियां तब मातम में बदल गईं, जब घर में चारपाई पर सो रहे डेढ़ माह के मासूम के ऊपर खेल-खेल में दूसरे बच्चे लेट गए व उसकी दबकर मौत हो गई। देर शाम मासूम को उसकी मां ने चारपाई पर सुला दिया था व घर के सदस्य दीपावली का त्योहार मनाने में व्यस्त थे।

मां अपने काम निपटाकर बच्चे के पास ही लेटी रही, लेकिन उसे भी मंगलवार तड़के पता चल सका। रामपुर निवासी सुमेर सिंह किसान हैं। उनका डेढ़ माह का मासूम घर में चारपाई पर सोमवार की देर शाम सो रहा था। इस दौरान स्वजन दीपावली का त्योहार मनाने में व्यस्त थे। तभी घर के अन्य बच्चे जाकर उसी चारपाई पर लेट गए, जिससे मासूम दब गया।