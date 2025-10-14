पत्नी के साथ वीडियो बनाकर भेजता था प्रेमी, परेशान पति ने उठाया ये खौफनाक कदम

संवा सूत्र, औरैया। ग्राम पंचायत ऐरवा टिकटा के मजरा नगला नया निवासी एक युवक ने सोमवार रात गांव में स्थित पानी की टंकी के पास नीम के पेड़ में अंगौछा के सहारे फंदा लगाकर जान दे दी। सुबह खेत जा रहे ग्रामीणों ने शव लटका देख स्वजन को सूचना दी। पुलिस ने जांच के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। ग्रामीणों के मुताबिक पत्नी का प्रेमी उसको मोबाइल पर वीडियो और फोटो भेजता था। जिससे वह परेशान रहता था।

गांव नगला नया निवासी 28 वर्षीय किसान अश्वनी शाक्य पुत्र विनोद कुमार खेती व मजदूरी का कार्य कर अपने व अपने परिवार का भरण पोषण करता था। स्वजन ने बताया कि दो अक्टूबर को अश्वनी शाक्य अपनी पत्नी रजनी को बेला थानाक्षेत्र के गांव डिपारा ( बर्रु) छोड़कर आया था। जिसके बाद वह अपने प्रेमी के साथ के साथ चली गई। तभी से प्रेमी के द्वारा पत्नी के साथ वीडियो और फोटो दिवंगत अश्वनी के मोबाइल पर भेजे जा रहे थे। जिससे दिवंगत मानसिक रूप से परेशान था। दिवंगत के दो बेटे व एक बेटी है। जिसमे बेटी को पत्नी साथ लेकर चली गयी थी। जबकि दो बेटे को अश्वनी के साथ रहते थे।

नीम के पड़े से लटकती मिली लाश दिवंगत अश्वनी शाक्य सोमवार को ग्राम प्रधान मीना देवी के यहां हुए भंडारे में रात करीब दस बजे तक रहा। जिसके बाद वह घर वापस आने की बोलकर वहां से चला आया था। मंगलवार सुबह करीब छह बजे उसका गांव के बाहर पानी की टंकी के समीप लगे नीम के पेड़ से उसका शव ग्रामीणों ने लटका देखा। सूचना पर पहुंचे स्वजन का रो-रोकर बुरा हाल था।