    पत्नी के साथ वीडियो बनाकर भेजता था प्रेमी, परेशान पति ने उठाया ये खौफनाक कदम

    By Shashank Singh Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 04:23 PM (IST)

    एक व्यक्ति अपनी पत्नी के प्रेमी द्वारा भेजे गए वीडियो से बहुत परेशान था। प्रेमी लगातार पत्नी के साथ वीडियो भेज रहा था, जिससे पति तनाव में आ गया था। लगातार उत्पीड़न से तंग आकर, पति ने एक खौफनाक कदम उठाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    संवा सूत्र, औरैया। ग्राम पंचायत ऐरवा टिकटा के मजरा नगला नया निवासी एक युवक ने सोमवार रात गांव में स्थित पानी की टंकी के पास नीम के पेड़ में अंगौछा के सहारे फंदा लगाकर जान दे दी। सुबह खेत जा रहे ग्रामीणों ने शव लटका देख स्वजन को सूचना दी। पुलिस ने जांच के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। ग्रामीणों के मुताबिक पत्नी का प्रेमी उसको मोबाइल पर वीडियो और फोटो भेजता था। जिससे वह परेशान रहता था।

    गांव नगला नया निवासी 28 वर्षीय किसान अश्वनी शाक्य पुत्र विनोद कुमार खेती व मजदूरी का कार्य कर अपने व अपने परिवार का भरण पोषण करता था। स्वजन ने बताया कि दो अक्टूबर को अश्वनी शाक्य अपनी पत्नी रजनी को बेला थानाक्षेत्र के गांव डिपारा ( बर्रु) छोड़कर आया था। जिसके बाद वह अपने प्रेमी के साथ के साथ चली गई। तभी से प्रेमी के द्वारा पत्नी के साथ वीडियो और फोटो दिवंगत अश्वनी के मोबाइल पर भेजे जा रहे थे। जिससे दिवंगत मानसिक रूप से परेशान था। दिवंगत के दो बेटे व एक बेटी है। जिसमे बेटी को पत्नी साथ लेकर चली गयी थी। जबकि दो बेटे को अश्वनी के साथ रहते थे।

    नीम के पड़े से लटकती मिली लाश

    दिवंगत अश्वनी शाक्य सोमवार को ग्राम प्रधान मीना देवी के यहां हुए भंडारे में रात करीब दस बजे तक रहा। जिसके बाद वह घर वापस आने की बोलकर वहां से चला आया था। मंगलवार सुबह करीब छह बजे उसका गांव के बाहर पानी की टंकी के समीप लगे नीम के पेड़ से उसका शव ग्रामीणों ने लटका देखा। सूचना पर पहुंचे स्वजन का रो-रोकर बुरा हाल था।

    पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। दिवंगत के जेब में मोबाइल पड़ा मिला। स्वजन ने पत्नी रजनी व प्रेमी पर आरोप लगाया कि उनके द्वारा यदि वीडियो व फोटो न भेजे जाते। वह यह कदम नहीं उठाता और पुलिस से कार्रवाई की मांग की। थानाध्यक्ष जीतमल चौधरी ने बताया शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज गया है। ग्रामीणों के द्वारा कुछ वीडियो को दिखाए गए है। तहरीर मिलने पर कार्रवाई होगी।