100kmph की स्पीड से भाग रही कार का भयंकर एक्सीडेंट, 200 मीटर दूर खेत में मिला पहिया, मंजर देख दंग रह गए लोग

जागरण संवाददाता, औरैया। हब टूटने के बाद निकले पिछले एक पहिये की वजह से तेज रफ्तार कार इटावा-कानपुर हाईवे पर डिवाइडर से टकराने के बाद पलट गई। करीब 40 मीटर तक कार घिसटती चली गई। खिड़की के शीशे टूट जाने और सीट बेल्ट न लगी होने के कारण कार चालक हाईवे पर जा गिरा और उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई।

हादसा अजीतमल कोतवाली क्षेत्र में मोहारी गांव के सामने इटावा-कानपुर हाईवे के ओवरब्रिज की ढलान पर हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, कार की गति 100 किमी प्रति घंटे से अधिक थी। कोतवाल ललितेश त्रिपाठी ने बताया कि कार चालक इटावा निवासी है। वह रसूलपुर कलां अटसू अपनी ससुराल पत्नी को लेने आ रहा था।

राम नगर नई बस्ती इटावा निवासी करीब 37 वर्षीय विनीत कुमार, बुधवार दोपहर करीब एक बजे घर से ससुराल पत्नी प्रीति को लेने के लिए निकला था। वैगन आर से वह तेज गति से राष्ट्रीय राजमार्ग-19 के इटावा-कानपुर हाईवे से निकल रहा था।

मोहारी गांव के सामने ओवरब्रिज की ढलान पर ड्राइवर के बगल की पिछली सीट का पहिया हब टूटने से निकल गया। पहिया हाईवे से टकराते हुए करीब 200 मीटर की दूरी पर सर्विस रोड के किनारे खेत में चला गया।

कार पलटने से क्षतिग्रस्त हुए शीशों से निकल विनीत हाईवे की सड़क पर आ गिरा। सिर में गहरी चोट से उसकी मौत हो गई। हालांकि, हादसा देखकर लगता है कि चालक के कार से बाहर आकर हाईवे से गिरने के बाद किसी वाहन ने उसे कुचल दिया।

कोतवाली पुलिस का कहना है कि यह जांच का विषय है। आधार कार्ड से चालक की पहचान हुई। उसके स्वजन से संपर्क किया गया। हाईवे पर लगे सीसी कैमरे से इसकी पुष्टि हो सकेगी। उधर, हादसा पता लगने पर पत्नी अपने स्वजन के साथ पहुंची। उसका हाल बेहाल था।